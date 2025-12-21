غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الطيبة جنوبي لبنان

شنت مسيرة إسرائيلية مساء السبت غارة على محيط بلدة الطيبة جنوبي لبنان، في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع قبل أكثر من عام.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن المسيرة الإسرائيلية استهدفت بصاروخ منطقة مفتوحة على الطريق العام الواصل بين بلدتي الطيبة وعدشيت في منطقة مرجعيون.

كما انفجرت مسيرة إسرائيلية في أحد المنازل الشاغرة ببلدة بليدا جنوبي لبنان من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وجاءت الغارة بعد ساعات من تحليق طائرات إسرائيلية مسيرة في أجواء مناطق لبنانية عدة بينها الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، المعقل الرئيسي لحزب الله.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بـ"تسجيل تحليق لمسيرة إسرائيلية معادية على علو منخفض جدا فوق العاصمة بيروت، بما فيها الضاحية الجنوبية".

ولفتت أيضا إلى تسجيل تحليق لطيران مسير على علو منخفض فوق قرى منطقة الزهراني جنوبا، وفي أجواء قضاء الهرمل شمال شرقي البلاد.

ومنذ الأسبوع الماضي، يتحدث الإعلام الإسرائيلي عن "استكمال" جيش الاحتلال إعداد خطة لشن "هجوم واسع" على مواقع تابعة للحزب، إذا "فشلت الحكومة والجيش في لبنان بتنفيذ تعهدهما بتفكيك سلاحه قبل نهاية عام 2025".

وجاءت هذه التطورات وسط خروقات إسرائيلية متكررة لوقف إطلاق النار الساري منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والذي أسفر عن مئات القتلى والجرحى، فضلا عن مواصلة احتلال 5 تلال لبنانية سيطرت عليها إسرائيل في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى يحتلها منذ عقود.

وأنهى وقف إطلاق النار عدوانا على لبنان بدأته إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023، قبل أن تحوله في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة، ما أسفر عن مقتل 4 آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألفا آخرين.