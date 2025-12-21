على مدرج للطائرات.. 8 آلاف شخص يتنافسون على 187 وظيفة بالهند

"كل شيء في الهند مختلف".. بهذه العبارة وغيرها تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو انتشر مؤخرا على مواقع هندية، يوثق مشهدا غير مألوف لاختبار توظيف أُجري على مدرج للطائرات.

في 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري، شهدت منطقة سمبلبور بولاية أوديشا الهندية تجمعا ضخما لنحو 8 آلاف مرشح تقدموا لشغل 187 وظيفة فقط في الحرس الوطني، بحسب وسائل إعلام هندية.

وأظهرت لقطات جوية مشهد الامتحان على مدرج الطائرات، في حين ذكرت مواقع محلية أنه لضمان سير العملية بسلاسة، تم نشر عدد كبير من المسؤولين واستخدام طائرات مسيرة لمراقبة المرشحين من الجو.

لكنّ المشهد أثار نقاشا واسعا حول جدوى هذه الطريقة في تنظيم الامتحان. أحد المدونين الهنود كتب معلقا "بوصفي مواطنا، يجب أن نسأل: هل الهدف من هذه المشاهد هو بث الثقة أم استعراض جماهيري لليأس؟".

وأضاف "حين تصوّر عملية التوظيف من الأعلى، فإنها تكف عن كونها إجراء إداريا، وتتحول إلى سرد بصري يعكس ندرة الفرص، ويضخم عدم التوازن الاجتماعي والاقتصادي. الطائرة المسيّرة لا تلتقط الحجم فقط، بل تبرز الفجوة بين الطلب والعرض في سوق العمل".

وأشار المدون إلى أن المشهد يعكس اقتصادا يزج بالشباب الخريجين في مسار ضيق يتنافسون فيه على عدد قليل من الوظائف المستقرة، لأن الفرص الأوسع لا تزال غير متاحة.

وأضاف "إذا لم تستطع الدولة توفير سقف يحمي المرشحين أثناء إجراء امتحان مصيري كهذا، فما الثقة التي يمكن أن يضعها الطامحون في المؤسسات التي يسعون للعمل بها؟".

وفي تعليقات أخرى، شدد ناشطون على أن المؤسسات العامة ينبغي أن تعكس الكرامة والاستعداد والاحترام، لا أن تقدم صورة عن قدرة على التحمل فرضها الإهمال.