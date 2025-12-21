صحف عالمية: فاتورة نصرة فلسطين دروع بشرية بالضفة وأمعاء خاوية بلندن

تناولت صحف ومواقع عالمية كلفة دعم الفلسطينيين في ظل الحرب الإسرائيلية، مسلطة الضوء على واقع قرى محاصرة في الضفة الغربية، ومعاناة نشطاء مضربين عن الطعام في بريطانيا، إلى جانب تداعيات سياسة التجويع في غزة وتطورات إقليمية أخرى.

ففي الضفة الغربية، أفادت صحيفة الغارديان البريطانية بأن متطوعين دوليين باتوا يشكلون خط حماية للفلسطينيين من اعتداءات المستوطنين، خاصة في قرية رأس عين العوجا، حيث يعيش السكان محاصرين ومحرومين من المراعي والينابيع، وسط محاولات لدفعهم إلى الرحيل.

وأضافت الصحيفة أن المتطوعين أنفسهم يتعرضون لاعتداءات مباشرة، مما اضطر بعضهم إلى ارتداء سترات واقية أثناء مرافقة الأهالي، في مشهد يعكس تصاعد العنف الاستيطاني وعجز السكان عن حماية أنفسهم في ظل غياب المساءلة.

وفي لندن، كشفت صنداي تايمز عن إضراب أحد النشطاء الداعمين لفلسطين عن الطعام داخل السجن، محذرة من خطر وفاته قبل محاكمته، في إطار قضية طالت 6 نشطاء احتجوا على دعم بريطانيا لإسرائيل خلال حرب غزة.

وذكرت الصحيفة أن كامران أحمد، البالغ 28 عاما، يواصل إضرابه منذ 6 أسابيع، معتمدا على الإيمان والقراءة للصمود، وقال إن الإضراب سلط الضوء على قضيتهم، رغم ما سببه من ضغط نفسي على أسرته وأصدقائه.

بدورها، نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية تحليلا تحدث عن تحسن نسبي في توفر الغذاء بقطاع غزة، لكنه شدد على أن ذلك لا يعفي الحكومة الإسرائيلية من مسؤولية سياسة تجويع متعمدة، أسفرت عن وفاة المئات وبقاء عشرات الآلاف تحت خطر الجوع الشديد.

أما خارج الملف الفلسطيني، فتناولت نيويورك تايمز الغارات الأميركية على مواقع لتنظيم الدولة في سوريا، معتبرة أنها تكشف حجم التحديات أمام السلطات السورية الجديدة، في حين دافعت وول ستريت جورنال عن الإستراتيجية الأمنية الأميركية ودعت أوروبا لتحمل مسؤولياتها الدفاعية.