شهيدان بالشجاعية وانتشال جثمانين بحي الشيخ رضوان

قال مصدر في المستشفى المعمداني إن فلسطينيَّين استشهدا بنيران طائرة مسيّرة إسرائيلية قرب مواقع انتشار قوات الاحتلال في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

كما أفاد مراسل الجزيرة بأن جيش الاحتلال قصف بالمدفعية والمروحيات مواقع داخل مناطق انتشاره شرق مدينة غزة.

وأضاف المراسل أن القصف الإسرائيلي استهدف أيضا عددا من المنازل في بلدة بني سهيلا، إلى جانب مواقع داخل مناطق انتشار قوات الاحتلال شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وفي هذه الأثناء، أعلن الدفاع المدني في غزة انتشال جثمانيْ شخصين وإنقاذ 5 آخرين إثر انهيار سقف منزلهم في حي الشيخ رضوان شمالي غربي مدينة غزة.

وأوضح الدفاع المدني أن هذا المنزل يُعد واحدا من أكثر من 15 منزلا انهارت خلال المنخفضات الجوية التي ضربت قطاع غزة، في ظل أوضاع إنسانية صعبة ونقص حاد في معدات الإغاثة والاستجابة الطارئة.

وشهد قطاع غزة مؤخرا حوادث انهيار لعدة منازل وبنايات سكنية متضررة سابقا من القصف الإسرائيلي بفعل تأثير الأمطار والرياح الشديدة، مما أدى لمصرع وإصابة عدد من الفلسطينيين، وفق مصادر حكومية.

خيارات ومآس

ويلجأ الفلسطينيون مضطرين إلى السكن في المباني المتصدعة والآيلة للسقوط نظرا لانعدام الخيارات وسط تدمير إسرائيل معظم المباني في القطاع، ومنعها إدخال بيوت متنقلة ومواد بناء وإعمار، رغم مرور أكثر من شهرين على اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وخلال عامي الإبادة، فقد الدفاع المدني غالبية معداته وآلياته الثقيلة بسبب القصف الإسرائيلي المتعمّد لها ولمقراته، مما اضطره للعمل بأدوات بسيطة وبدائية في إنقاذ الأشخاص من تحت الأنقاض.

إنسانيا، أعلن مستشفى الكويت التخصصي الميداني في مواصي خان يونس إيقاف جميع العمليات الجراحية المجدولة والطارئة بسبب العجز الحاد في المستلزمات الطبية الأساسية.

وقالت إدارة المستشفى إن القرار -الذي وصفته بالمؤلم- يأتي في ظل واقع مأساوي يشهد تكدسا لمئات الحالات على قوائم الانتظار في مختلف التخصصات الطبية، مما يعني حرمان آلاف المرضى والجرحى من حقهم في الرعاية الصحية.

اعتقالات وانسحابات

يأتي ذلك في وقت ذكرت فيه الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أن قوات الأمن اعتقلت 3 فلسطينيين من قطاع غزة في بلدة رهط البدوية جنوب إسرائيل.

وأضافت الإذاعة أن المعتقلين كانوا يختبئون منذ اجتيازهم الحدود خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل عن ظروف اعتقالهم أو مصيرهم.

وفي سياق متصل، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله إن الجيش الإسرائيلي أنهى تقريبا عمليات التمشيط في منطقة انتشاره خلف ما يُعرف بـ"الخط الأصفر".

وأضاف المصدر أن الجيش الإسرائيلي أتم نزع السلاح في نحو 52% من مساحة قطاع غزة الخاضعة لسيطرته، وفق تعبيره، في إطار العمليات العسكرية المتواصلة.

ومع سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي جزئيا إلى مواقع تمركز جديدة داخل قطاع غزة تسمى "الخط الأصفر"، لكنه يستهدف الفلسطينيين بمحيط الخط في خروقات خلّفت نحو 400 شهيد، وفق مصادر رسمية بالقطاع.