ماذا تعرف عن أكبر وأقدم أسواق العسل في وادي حضرموت؟

رصد مراسل الجزيرة مباشر، في جولة ميدانية بسوق العسل الشعبي في مديرية القطن بمحافظة حضرموت شرقي اليمن، والتي تُعد من أكبر وأقدم أسواق العسل في وادي حضرموت، وتستقطب نحالين وتجارا من مختلف مناطق المحافظة ومحافظات يمنية أخرى.

وتعرض السوق أصنافا متعددة من العسل اليمني، أبرزها عسل السدر الذي يُصنف من أجود وأغلى الأنواع، إلى جانب عسل السمر والمراعي والمربعي والبغيّة، حيث تختلف الأسعار بحسب الجودة والموسم ونوع المرعى، فيما يصل سعر بعض أنواع عسل السدر الفاخر إلى مئات الريالات السعودية للكيلوغرام الواحد.

وأوضح باعة وتجار في السوق أن العسل المعروض يأتي من أودية حضرموت المختلفة، مثل دوعن وعمد ورخية وبن علي، إضافة إلى مناطق من شبوة وصعدة والجوف وأبين، مؤكدين أن سوق القطن تشكل ملتقى رئيسيا لتجارة العسل في اليمن، وأن جزءا كبيرا من الإنتاج يتم تصديره إلى دول الخليج وأوروبا والولايات المتحدة وفق معايير فحص وجودة معتمدة.

وأشار التجار إلى أن العسل اليمني، وخصوصا عسل حضرموت، حافظ على سمعته العالمية، بعدما حاز جوائز دولية في مهرجانات متخصصة، مؤكدين أن هذه التجارة تمثل مصدر دخل مُهما لآلاف الأسر، وتسهم في دعم الاقتصاد المحلي.