زيلينسكي يدعو لمشاورات أوسع والكرملين ينتقد تعديلات الأوروبيين على المقترح الأميركي

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، ‍إلى إجراء مشاورات أوسع مع ‍الشركاء الأوروبيين بعد المحادثات التي جرت بين الفريقين الأميركي والأوكراني في ‌ولاية فلوريدا.

وقال زيلينسكي عبر تطبيق تليغرام "‌إننا نتحرك ‌بوتيرة سريعة إلى حد ما، وفريقنا في فلوريدا ‌يعمل مع الجانب الأميركي".

في غضون ذلك، قال يوري أوشاكوف كبير مساعدي ‍الرئيس الروسي لشؤون ‍السياسة الخارجية إن التعديلات التي أدخلها الأوروبيون وكييف على المقترحات الأميركية الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا لم تحسن فرص إرساء السلام.

وأثارت المقترحات التي صاغتها الولايات المتحدة لوضع حد للحرب الدائرة منذ ما يقرب من 4 أعوام، والتي سُربت إلى وسائل الإعلام الشهر الماضي، مخاوف لدى ‍الأوروبيين والأوكرانيين من أنها تخدم مصلحة روسيا بشكل كبير، وأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ربما تدفع كييف لتقديم تنازلات كبيرة.

ومنذ ذلك الحين، التقى ‍مفاوضون أوروبيون وأوكرانيون مبعوثي ترامب في مسعى لإضافة مقترحاتهم إلى المسودات الأميركية، لكن لم يتم الكشف عن المحتوى الدقيق للمقترح الحالي.

فرص السلام

وقال أوشاكوف للصحفيين في موسكو إن التعديلات الأوروبية والأوكرانية لن تحسن فرص السلام.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن أوشاكوف قوله "هذه ليست توقعات"، رغم أنه ذكر أنه لم يطلع على المقترحات بعد على الورق.

وقال "أنا على يقين ‌من أن المقترحات التي طرحها الأوروبيون والأوكرانيون أو يحاولون طرحها لا تحسن الوثيقة بالتأكيد ولا تحسن إمكانية تحقيق سلام طويل الأمد".

وأدلى أوشاكوف بهذه التصريحات عقب اجتماع كيريل دميترييف ‌المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، ‌في فلوريدا أمس السبت. وأكد دميترييف أن المحادثات ستتواصل اليوم.

وقال زيلينسكي أمس السبت إن أوكرانيا ستدعم مقترحا أميركيا لعقد محادثات ثلاثية مع الولايات المتحدة وروسيا إذا سهل ذلك تنفيذ المزيد ‌من عمليات تبادل الأسرى وأفسح المجال أمام عقد اجتماعات بين قادة من هذه الدول.

لكن أوشاكوف قال اليوم إن اقتراح إجراء محادثات ‍ثلاثية لم تتم مناقشته بجدية من قبل أي طرف، ولا يجري العمل عليه.