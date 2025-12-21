بعد مرور قرابة عام تقريبا على ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عاد صهره جاريد كوشنر إلى دائرة السياسة الخارجية ويقوم بدور أكبر في مفاوضات السلام الحساسة بعد تراجع دوره طوال الفترة الماضية، لينضم إلى ستيفن ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي.

يعكس هذا التغيير شعورًا سائدًا بين المقربين من ترامب بأن كوشنر، الذي يتمتع بخبرة دبلوماسية، يكمل أسلوب ويتكوف في التفاوض ويمكنه سد الفجوات التي تبدو مستعصية لإبرام اتفاق، وفقًا لعدة مسؤولين حاليين وسابقين في الإدارة الذين تحدثوا، مثل آخرين، بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المداولات الداخلية.

وقد ظهر هذا الدور جليًا في نهاية هذا الأسبوع عندما استضاف كوشنر وويتكوف المفاوض الروسي كيريل دميتريف في ميامي لإجراء محادثات حول أحدث المقترحات لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، كما التقيا بمسؤولين أتراك وقطريين لمناقشة الهدنة الهشة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، في وقت يتطلعون فيه إلى تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب لوقف إطلاق النار.

جاءت الجلسة المطولة يوم السبت مع دميتريف بعد عدة أسابيع من الدبلوماسية المكوكية، حيث التقى ويتكوف وكوشنر مؤخرًا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو ودبلوماسيين أوكرانيين وأوروبيين في ألمانيا. وكان من المقرر أن يعقد المبعوثان الأميركيان مزيدًا من المحادثات مع دميتريف يوم الأحد، وفقًا لمسؤول في البيت الأبيض.

أسلوبان متباينان

يعتبر ويتكوف، وهو صديق قديم لترامب، من قبل بعض المسؤولين داخل الإدارة شخصية بارزة سافرت حول العالم في مفاوضات دبلوماسية على متن طائرته الخاصة، ولا تفوّت أي فرصة للإشادة علنًا بالرئيس لفطنته في السياسة الخارجية، وفقًا للمسؤولين.

يقول دبلوماسي غربي إن كوشنر لديه مصالح تجارية معقدة في الشرق الأوسط، وأحيانًا ما تعرف بـ"دبلوماسية الصفقات"، مما أزعج بعض المسؤولين في العواصم الأوروبية.

ومع ذلك، يُنظر إلى كوشنر على أنه مفاوض أكثر مصداقية من ويتكوف، الذي يعتبره العديد من المسؤولين الأوكرانيين والأوروبيين متساهلا بشكل مفرط مع المصالح الروسية خلال الحرب في أوكرانيا التي بدأت في فبراير/شباط 2022، حسبما قال الدبلوماسي.

ويقول إيان كيلي، دبلوماسي متقاعد وسفير أميركي سابق في جورجيا، يعمل حاليًا أستاذًا للدبلوماسية في جامعة نورثوسترن إن ”كوشنر لديه سجل حافل أكثر قليلا من الإدارة الأولى لترامب“. لكن كيلي شدد على أن الحكم على تدخل كوشنر لم يصدر بعد.

ينظر ترامب إلى كوشنر على أنه ”فرد موثوق به من العائلة ومستشار موهوب“ لعب دورًا محوريًا في بعض أكبر نجاحاته في السياسة الخارجية، حسبما قالت آنا كيلي، نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض.

وأضاف كيلي أن ترامب وويتكوف ”غالبًا ما يطلبان رأي كوشنر نظرًا لخبرته في المفاوضات المعقدة، وقد كان كوشنر كريمًا في تقديم خبرته القيمة عندما طُلب منه ذلك“.

ووصف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيغوت كوشنر بأنه ”مفاوض من الطراز العالمي“. وأشار بيغوت إلى أن وزير الخارجية ماركو روبيو ممتن لكوشنر ”لرغبته في خدمة البلد ومساعدة الرئيس ترامب في حل بعض التحديات الأكثر تعقيدًا في العالم“.

نهج كوشنر

وتحدث كوشنر في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" ”60 Minutes“ على قناة سي بي إس الأميركية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن نهجه غير التقليدي في الدبلوماسية، وقال: ”لقد تدربت على السياسة الخارجية في الواقع خلال ولاية الرئيس ترامب الأولى من خلال رؤية رئيس يأتي إلى واشنطن بمدرسة مختلفة في السياسة الخارجية عما كان سائدًا خلال العشرين أو الثلاثين عامًا السابقة“.

لكن بعض الديمقراطيين ومجموعات الرقابة الحكومية أعربوا عن شكوكهم بشأن دور كوشنر في تشكيل سياسات الإدارة في الشرق الأوسط، بينما يدير استثمارات بمليارات الدولارات. وبالمثل، واجه ويتكوف تدقيقًا بسبب علاقاته التجارية العميقة وعلاقات عائلته بدول الخليج.

وتعليقا على ذلك قال كوشنر إن "ما يسميه الناس تضاربًا في المصالح، نسميه أنا وويتكوف خبرة وعلاقات موثوقة نتمتع بها في جميع أنحاء العالم".

وقال مستشار البيت الأبيض ديفيد وارينغتون في بيان إن جهود كوشنر لصالح ترامب ”تتم في امتثال تام للقانون“.

ويشكك كيلي وغيره من المخضرمين في اللقاءات الدبلوماسية الأميركية مع الروس على مدى سنوات عديدة في قدرة كوشنر على تأمين اتفاق بين روسيا وأوكرانيا لأن ويتكوف لا يزال تقنيا في الصدارة.

وقال كيلي: ”لا أرى أن نهج ويتكوف سينجح“. ”إنه لا يفهم الروس جيدًا. إنه يسيء فهم ما يقولونه ويبلغ واشنطن والأوروبيين بسوء الفهم هذا“.

وقال كيلي: ”يبدو أن لديهم فكرة أن المفتاح السحري هو المال: الاستثمار والتنمية“. ”لكن هؤلاء الرجال لا يهتمون بذلك، فهم ليسوا رجال عقارات إلا من حيث إنهم يريدون الأرض، نقطة“.

كان كوشنر قد أخبر ترامب وآخرين أنه على الرغم من أنه لن ينضم إلى البيت الأبيض في ولايته الثانية، فإنه مستعد لتقديم مشورته إذا رغبوا في ذلك. وهذا دور لعبه أيضًا في مناسبات قليلة خلال سنوات الرئيس السابق جو بايدن، عندما حاولت الإدارة الديمقراطية، دون نجاح، توسيع اتفاقيات أبراهام.

ومع تعثر جهود ترامب للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة خلال الصيف، تدخل كوشنر، مستفيدًا من خبرته وعلاقاته في التفاوض على اتفاقيات أبراهام لمساعدة ويتكوف في دفع خطة ترامب إلى خط النهاية.

تم الاتفاق على الخطة المكونة من 20 نقطة في أواخر سبتمبر/أيلول بعد محادثات محمومة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا تزال قيد التنفيذ، لكن كوشنر والعديد من أعضاء فريق اتفاقيات أبراهام ينسقون تنفيذها.

وقال ترامب للبرلمان الإسرائيلي، الكنيست، بعد وقت قصير من الاتفاق: ”نحن نستعين بكوشنر دائمًا عندما نريد إبرام تلك الصفقة. نحتاج إلى عقله في بعض الأحيان“.

بمجرد الانتهاء من خطة غزة، قال كوشنر إنه سيعود إلى عائلته ووظيفته اليومية في ميامي، حيث يرأس شركة استثمار خاص تبلغ قيمتها مليارات الدولارات. وقال كوشنر إن مشاركته في عملية صنع السلام عالية المخاطر كانت مؤقتة فقط، مازحا بأن زوجته إيفانكا قد تغير الأقفال إذا لم يعد إلى المنزل قريبا.

ولكن في غضون أسابيع من التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، لجأ ترامب مرة أخرى إلى صهره المختص في حل المشكلات للانخراط في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا. كانت المفاوضات في طريق مسدود منذ شهور على الرغم من الجهود المستمرة التي بذلها البيت الأبيض لإقناع بوتين ورئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، بالتوصل إلى اتفاق.

وألمح ترامب حينها إلى أنه سيستمر في الاعتماد على كوشنر عندما تكون المخاطر في ذروتها، تمامًا كما فعل من قبل.