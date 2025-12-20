دعوات لحسم تسمية مرشحي رئاسة العراق والبرلمان

دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، اليوم السبت، إلى حسم تسمية المرشح لرئاسة الجمهورية خلال المدة الدستورية البالغة 30 يوما بعد انتخاب هيئة رئاسة البرلمان الجديد.

كما شدد على أن الجلسة الأولى لمجلس النواب في 29 من الشهر الجاري يجب أن تنتهي بانتخاب رئيس المجلس ونائبيه.

وأكد زيدان، خلال لقائه رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، أن تأجيل أو تمديد جلسة البرلمان الجديد الأولى غير ممكن دستوريا وقانونيا.

وأشار إلى أهمية احترام التوقيتات الدستورية لانتخاب الرئاسات الثلاث "البرلمان والجمهورية وتسمية المكلف لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة" بما يضمن استكمال تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وفي سياق متصل، دعا قادة سياسيون خلال حفل تأبين في بغداد إلى الإسراع بتشكيل حكومة تمثل جميع العراقيين وقادرة على ترسيخ الأمن والاستقرار ومحاربة الفساد.

ودعا الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد إلى تكاتف الجهود لتشكيل "حكومة قوية تمثل جميع العراقيين وقادرة على ترسيخ الأمن والاستقرار ومحاربة الفساد".

فيما شدد رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني على ضرورة "حسم الاستحقاقات الدستورية انطلاقا من المسؤولية إزاء المصالح العليا للبلد بعد المشاركة الانتخابية الفاعلة".

كما دعا رئيس البرلمان محمود المشهداني إلى تجاوز الخلافات السياسية، مشددا على "ضرورة الحفاظ على المكتسبات الوطنية والإسراع بتشكيل الحكومة والالتزام بالمدد الدستورية".

بدوره، اعتبر رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم أن "الاختلاف السياسي حاجة ضرورية، لكن تحويله إلى انقسام حاد يعطل المؤسسات ويفتح المجال أمام التدخلات الخارجية"، مشددا على ضرورة تشكيل "حكومة قوية وواعية لمتطلبات المرحلة".

ومن المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي الجديد أولى جلساته في 29 من الشهر الجاري برئاسة أكبر الأعضاء سنا وانتخاب رئيس جديد للبرلمان للسنوات الأربع المقبلة.

إعلان

ولم تتضح بوصلة الاتفاقات بين الأطراف السياسية السنية حول تسمية مرشح لرئاسة البرلمان، مثلما لم تتضح هذه الملامح داخل المكون الكردي لتسمية الشخص المؤهل لمنصب رئيس الجمهورية.

من جانبه، أعلن الإطار التنسيقي الشيعي أن المرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة سيتم الإعلان عنه بعد انتهاء استحقاقات تسمية رئيس البرلمان والجمهورية.