براتب مليون دولار يوميا.. كم سنة تحتاج لتصل إلى ثروة إيلون ماسك؟

سجل إيلون ماسك أغنى رجل في العالم رقما قياسيا جديدا في حجم ثروته بعدما قفزت إلى نحو 749 مليار دولار عقب قرار قضائي أعاد إليه حزمة خيارات أسهم في شركة تسلا كانت قد أُلغيت العام الماضي.

وجاء هذا الارتفاع في ثروة ماسك بعد أن أنصفته المحكمة العليا في ولاية ديلاوير، وأعادت إليه خيارات أسهم تسلا التي تقدّر قيمتها بنحو 139 مليار دولار، مما انعكس مباشرة على صافي ثروته خلال فترة وجيزة.

وبحسب قائمة فوربس للمليارديرات، بات ماسك يتقدم على لاري بايج المؤسس المشارك لشركة غوغل، وهو ثاني أغنى شخص في العالم، بفارق يناهز 500 مليار دولار.

كم سنة تحتاج لتصل إلى ثروة إيلون ماسك؟

وتفاعل مدونون على منصة إكس مع القفزة القياسية في ثروة مالك المنصة، وفي تعليق تمهيدي كتب عبد الرحمن متسائلا عن الفارق الهائل بين الدخول الفردية وحجم الثروة، قائلا:

"لو افترضنا أن راتبك اليومي مليون دولار وتعمل بلا توقف، ستحتاج إلى 2052 سنة لتصل إلى ثروة إيلون ماسك البالغة 749 مليار دولار". بواسطة عبد الرحمن

بدوره، رأى كلينتون أن مسار ماسك المالي قد يقوده إلى إنجاز غير مسبوق، معلقا:

"هو على الطريق ليصبح أول تريليونير في العالم". بواسطة كلينتون

وفي تعليق آخر، اعتبر ديفيد أن هذا الثراء يعكس دور ماسك في الابتكار، قائلا: