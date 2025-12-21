الكرملين يعلن استعداد بوتين للحوار مع ماكرون

أفاد المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، مساء السبت، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لإجراء محادثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إذا كانت هناك إرادة سياسية متبادلة.

وقال ‌بيسكوف "إذا ‌كانت هناك إرادة سياسية متبادلة، فلا يمكن النظر إلى الأمر إلا على نحو إيجابي".

⁠وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية يشير إلى تصريح أدلى به ماكرون صباح الجمعة في بروكسل، عقب قمة توصل فيها الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن منح قرض بقيمة 90 مليار لأوكرانيا.

وقال الرئيس الفرنسي للصحافيين "أعتقد أنه سيكون من المفيد التحدث مجددا إلى فلاديمير بوتين"، مضيفا "ألاحظ أن هناك جهات تتحدث مع بوتين"، في إشارة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي استأنف الحوار مع نظيره الروسي.

وأكد ماكرون "نحن الأوروبيين والأوكرانيين لدينا مصلحة في إيجاد إطار عمل لإعادة الانخراط بشكل فعال في هذا النقاش، وإلا فسيكون حديثنا فيما بيننا فقط"، وأضاف "أن المفاوضين هم من يتحدثون مع الروس، وهذا ليس الوضع الأمثل".

ويجري مبعوثو ترامب سلسلة محادثات منفصلة مع موسكو من جهة ومع الأوكرانيين والأوروبيين من جهة أخرى، على أمل التوصل إلى اتفاق بشأن النزاع في أوكرانيا.

ويتواجد مفاوضون أوكرانيون وأوروبيون وأميركيون في ميامي في ولاية فلوريدا خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع لإجراء محادثات يتوسط فيها ستيف ويتكوف المبعوث الخاص لترامب، وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي.

كذلك يوجد الموفد الروسي كيريل ديميترييف في ميامي منذ السبت.

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت الولايات المتحدة إلى ممارسة مزيد من الضغط على روسيا لإنهاء الحرب، تزامنا مع توافد دبلوماسيين إلى ميامي للمشاركة في جولة جديدة من المحادثات.