العليمي يحذر مسؤولين يمنيين من استغلال المناصب لمكاسب سياسية

حذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بعض الوزراء والمسؤولين التنفيذيين من استغلال مناصبهم بإطلاق تصريحات وبيانات تتضمن مواقف سياسية خارج اختصاصاتهم ولا تنسجم مع الدستور ومرجعيات المرحلة الانتقالية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية أن العليمي شدد على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس القيادة الرئاسي والبرنامج الحكومي ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.

وأضاف المصدر أن العليمي وجّه الحكومة والجهات المختصة باتخاذ إجراءات قانونية وإدارية بحق أي تجاوزات تمس وحدة القرار أو تحاول فرض سياسات خارج الأطر الدستورية، حمايةً للمركز القانوني للدولة ووحدة مؤسساتها ومصالح المواطنين.

وأوضح المصدر أن تحديد المواقف السياسية العليا هو اختصاص حصري لمجلس القيادة الرئاسي، وأن استغلال الصفة الوظيفية لتحقيق مكاسب سياسية يعد خرقًا جسيمًا للدستور والقانون ويستوجب المساءلة والمعاقبة.

ودعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الشركاء في المجلس الانتقالي إلى تغليب الحكمة والحوار وتجنيب البلاد والشعب والأمنين الإقليمي والدولي مخاطر غير مسبوقة، وعدم التفريط بالمكاسب المتحققة بدعم تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بما فيها مكاسب القضية الجنوبية العادلة.

كما ناشد جميع المكونات السياسية وأبناء الشعب الالتفاف حول مشروع الدولة الوطنية وحشد الجهود لمعركة استعادة مؤسسات الدولة وإسقاط انقلاب جماعة الحوثي، وإنهاء المعاناة الإنسانية.