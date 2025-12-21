مصابون في الضفة والقدس و917 مستوطنا يقتحمون الأقصى

أصيب، مساء الأحد، شابان فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي مدينة القدس المحتلة، كما أصيب 3 آخرون جراء اعتداء نفذه مستوطنون إسرائيليون شمالي الضفة الغربية، في حين اقتحم 917 مستوطنا المسجد الأقصى.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة شابين برصاص جيش الاحتلال خلال محاولتهما اجتياز جدار الفصل العنصري في بلدة الرام شمالي مدينة القدس المحتلة، ضمن سلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية اليومية المتكررة.

وبشكل شبه يومي، تتكرر إصابات الفلسطينيين قرب الجدار الفاصل بمحيط القدس وعلى امتداد الحدود بين الضفة الغربية وإسرائيل، خلال محاولة فلسطينيين، ومعظمهم عمال، اجتيازه بحثا عن عمل داخل إسرائيل التي تحتل أراضيهم.

وتفيد معطيات الاتحاد العام لعمال فلسطين، باستشهاد 44 عاملا فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي، واعتقال أكثر من 32 ألفا آخرين، داخل أماكن العمل، أو خلال محاولتهم البحث عن عمل منذ بدء حرب الإبادة وحتى 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ بدء حرب الإبادة على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تمنع إسرائيل العمال الفلسطينيين من العودة إلى أماكن عملهم، فيلجأ بعضهم إلى تسلق الجدار الفاصل رغم ما يحف المغامرة من مخاطر.

ويحيط بمدينة القدس جدار من الأسمنت والأسلاك الشائكة أقيم معظمه على أراضي الضفة بارتفاع يتجاوز 8 أمتار، وطول يصل إلى نحو 202 كيلومتر.

وبينما تدعي إسرائيل أنها شيدته لاعتبارات أمنية، يؤكد فلسطينيون والأمم المتحدة أن إقامته جاءت ضمن مخطط لضم أراض فلسطينية إلى إسرائيل.

اعتداءات مستوطنين

وشمالي الضفة الغربية المحتلة، أصيب 3 فلسطينيين، مساء الأحد، جراء اعتداء بالضرب نفذه مستوطنون إسرائيليون في قرية بيت ليد قرب مدينة طولكرم.

وذكرت إذاعة صوت فلسطين الرسمية أن الاعتداء وقع بين قريتي كفر قدوم شرق قلقيلية وبيت ليد شرق طولكرم، في حين أفاد شهود عيان بأن مستوطنين هاجموا منطقة فلسطينية بين القريتين، قبل أن يتصدى لهم السكان، مما أسفر عن وقوع الإصابات.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ المستوطنون 621 اعتداء في الضفة الغربية خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، استهدفت فلسطينيين وممتلكاتهم.

اقتحام المسجد الأقصى

في غضون ذلك، اقتحم 917 مستوطنا إسرائيليا المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، في حين بلغ عدد السيّاح الذين دخلوا إلى المسجد عبر بوابة السياحة التابعة لسلطات الاحتلال 420 سائحا.

كما قالت محافظة القدس إن السلطات الإسرائيلية أبعدت حارس المسجد الأقصى وهبي مكية عن المسجد لمدة 6 أشهر.

ووفق معطيات المحافظة لشهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اقتحم المسجد 4266 مستوطنا إسرائيليا، إضافة إلى 15 ألفا و220 سائحا أجنبيا.

ومنذ 2003، سمحت الشرطة الإسرائيلية أحاديا للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى رغم الاحتجاجات المتكررة من دائرة الأوقاف الإسلامية.

ومنذ أن تولى إيتمار بن غفير مهامه وزيرا للأمن القومي الإسرائيلي نهاية 2022 زادت انتهاكات تل أبيب في المسجد وبمشاركة بن غفير ووزراء ونواب في الكنيست.

وبالتزامن مع حرب الإبادة الإسرائيلية التي شنتها إسرائيل في غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 1102 من الفلسطينيين، وإصابة نحو 11 ألفا، إضافة لاعتقال ما يزيد على 21 ألفا.