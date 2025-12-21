الأمن السوري يعلن اعتقال عناصر خلية لتنظيم الدولة في داريا

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، العميد أحمد الدالاتي اليوم الأحد أن الوحدات المختصة في الأمن الداخلي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة نفذت عملية أمنية محكمة في مدينة داريا بريف دمشق، استهدفت "وكرا" لتنظيم الدولة الإسلامية.

وأضاف الدالاتي أن العملية جاءت بعد تحريات ومعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة لتحركات عناصر الخلية الإرهابية وأسفرت عن تفكيك كامل لها، وإلقاء القبض على متزعمها بالإضافة إلى 6 من أفرادها، وضبطِ أسلحة وذخائر متنوعة بحوزتهم، معدّة لاستخدامها في أنشطتهم الإرهابية.

وأوضح المسؤول الأمني السوري، أن هذه العملية تأتي ضمن إستراتيجية مستمرة لتجفيف منابع الإرهاب ومنع أي تهديد لأمن المجتمع، وتحقيق السلم والاستقرار فيه.

وكانت وزارة الداخلية السورية، أعلنت أمس السبت، إلقاء القبض على عدد من المتورطين في تهريب الأسلحة لصالح من وصفتها بمجموعات خارجة عن القانون في محافظة السويداء جنوبي البلاد ومناطق انتشار ما تعرف باسم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إضافة إلى خلايا مرتبطة بتنظيم الدولة.

وقالت الوزارة إن الوحدات الأمنية المختصة في قيادة الأمن الداخلي بمحافظة ريف دمشق، وبالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي في محافظة درعا، نفّذت عملية أمنية نوعية في منطقة قدسيا بريف دمشق، أسفرت عن إلقاء القبض على 5 أشخاص متورطين بتهريب الأسلحة.

وسبق أن نفذت الوحدات الأمنية السورية قبل 3 أيام بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، عملية استهدفت وكرا لتنظيم الدولة في حي دمر بدمشق، أسفرت عن إلقاء القبض على أحد عناصره وضبط عبوات ناسفة معدّة للاستخدام، إضافة إلى أسلحة متنوعة وذخائر، وطائرات مسيّرة انتحارية، ومواد متفجرة تُستخدم في تجهيز تلك الطائرات لأغراض تفجيرية.

ومنذ أيام، تنفذ أجهزة الأمن السورية عمليات أمنية ضد خلايا تابعة لتنظيم الدولة، وأسفرت عمليتان في إدلب شمالي البلاد عن اعتقال عناصر من التنظيم وضبط مجموعة من الأسلحة والمتفجرات.

إعلان

وكانت وحدات وزارة الداخلية نفّذت، الأحد الماضي، عملية أمنية في تدمر، واعتقلت 5 أشخاص مشتبه بهم، بعد هجوم أدى لمقتل 3 جنود أميركيين.