اعتقالات في ذكرى الثورة تشعل جدلا سياسيا وشعبيا في السودان

شهدت مدن سودانية عدة محاولات لإحياء ذكرى انطلاق ثورة ديسمبر/كانون الأول، التي أطاحت بنظام الرئيس السابق عمر البشير، عبر تجمعات محدودة وإلقاء كلمات عقب صلاة الجمعة، غير أن الأجهزة الأمنية نفذت اعتقالات بحق عدد من الناشطين المشاركين في هذه الفعاليات بحسب مجموعة "محامو الطوارئ".

وأكدت المجموعة، في بيان، اعتقال الناشط منيب عبد العزيز في الولاية الشمالية، عقب إلقائه كلمة أمام أحد المساجد بعد انتهاء صلاة الجمعة، ضمن فعاليات إحياء ذكرى الثورة، مشيرة إلى أن الاعتقالات جاءت على خلفية هذه الأنشطة.

وكان عبد العزيز قد دعا في كلمته إلى حل جميع المليشيات، وبناء جيش واحد مهني وقومي بعيد عن السياسة، مؤكدا أن المدنيين يجب أن يحكموا البلاد، ومجددا شعارات الثورة المتمثلة في "حرية، سلام، عدالة".

تفاعل واسع عبر المنصات الرقمية

وأثار نبأ اعتقال منيب عبد العزيز وناشطين آخرين تفاعلات واسعة على المنصات الرقمية رصد بعضها برنامج "هاشتاغ" في حلقة (2025/12/20)، حيث مهد مدونون لتعليقاتهم بالتعبير عن مواقف متباينة.

فكتب لطيف علي معلقا على الاعتقال:

"الحرية لمنيب ورفاقه، الدولة يجب أن تفخر بشجاعة هؤلاء الفتية الذين آمنوا بحقوقهم في الحرية والسلام والعدالة". بواسطة لطيف

وفي المقابل، رأى أبو بكر أن التوقيت غير مناسب، وكتب:

"هل في دولة محترمة فيها حرب بيطلع فيها زول يقول إحياء ثورة؟ إنتو أكتر من النزوح والحاصل ليكم دايرين شنو تاني؟". بواسطة أبو بكر

أما عاطف فاعتبر أن ما يجري مرتبط بجوهر الصراع، قائلا إن:

"السبب الأساسي للحرب هو القضاء على الثورة والثوار، والقوات التي تطارد كل ما له علاقة بالثورة لم يكن هدفها تحرير البلاد". بواسطة عاطف

تحذير رسمي من الفوضى

وفي سياق متصل، نشر وزير الثقافة والإعلام والسياحة خالد الإعيسر تدوينة على منصة إكس، حذر فيها مما وصفه بالتهاون والتلاعب بمصير الدولة والشعب السوداني، مؤكدا أن الديمقراطية قيمة إنسانية ومطلب وطني، لكنها لا تتحقق عبر ممارسات تزيد من الفوضى أو تهدد وحدة المجتمع.

وأضاف الوزير أن رفع شعارات الديمقراطية دون الالتزام بجوهرها يفقدها المصداقية، وقد يحولها إلى أداة تهدد استقرار البلاد، خاصة إذا صدرت عن جهات لا تلتزم بالممارسة المسؤولة للحقوق.

واعتبر عدد من المدونين أن تدوينة الوزير جاءت تعقيبا على مظاهرات إحياء ذكرى الثورة، ففتحت بابا جديدا للجدل.

وكتبت وئام شوقي:

"قدر ما حاولت أفهم الكلام دا ما لقيت ليه تفسير غير تبرير الاعتقالات". بواسطة وئام شوقي

في حين كتبت داليا الطاهر:

"الثورة وعي ونضال وحق أصيل للشعوب، من أنت لتنتزعه، ومتى كان الفعل الثوري ينتظر إذنا؟!". بواسطة داليا الطاهر

أما الكاتب أحمد خليفة فدعا إلى التهدئة، قائلا إن: