اعتداء بالرصاص على مصحف شريف في مسجد بالسويد

تعرّض مسجد ستوكهولم في العاصمة السويدية لاعتداء عنصري عبر الإساءة إلى نسخة من المصحف الشريف.

وقالت إدارة المسجد أمس السبت في بيان إن نسخة من القرآن الكريم وُجدت مربوطة بسلاسل إلى حاجز السلالم المؤدية إلى المسجد، وعليها ست ثقوب ناجمة عن طلقات نارية.

وقال مدير المسجد محمود الخلفي، في تصريح للأناضول، إن الهجمات العنصرية والمعادية للإسلام تتزايد يوما بعد يوم، مضيفا "عثرنا على مصحف مُسلسل إلى درابزين (حاجز) السلالم المؤدية إلى المسجد، وعليه ست ثقوب لطلقات نارية، كما كُتبت على المصحف عبارة باللغتين العربية والسويدية تقول: شكرا على الزيارة لكن حان وقت العودة إلى المنزل".

وتابع الخلفي "اعتبرنا هذه الرسالة خطابا عنصريا واضحا يستهدف المسلمين". وجاء الحادث في فترة تشهد تصاعدا لافتا في الاستفزازات المعادية للإسلام وجرائم الكراهية في السويد.

وأدان الخلفي الاعتداء، مشيرا إلى أن الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث، الذي قوبل بغضب واسع لدى الجالية المسلمة.

وتكررت في السويد خلال السنوات الماضية حوادث الإساءة للقرآن الكريم من قبل يمينيين متطرفين، مما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة، رسميا وشعبيا.

وفي 26 يوليو/تموز 2023، تبنت الأمم المتحدة قرارا بتوافق الآراء، صاغه المغرب، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي.