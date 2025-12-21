إسلام آباد تنتقد كابل مجددا بشأن هوية مقاتلي طالبان باكستان

قال رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير الأحد إن 70% من مقاتلي حركة طالبان باكستان "الذين يدخلون باكستان" هم مواطنون أفغان.

وحث الجنرال منير حكومة كابل على اتخاذ إجرات لتأمين الحدود من أجل تجنب تصعيد حدة التوترات الأمنية، حسب ما نقلت وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

ولم ترد كابل بعد بشكل علني حتى الآن على ادعاءات الجنرال عاصم منير، فيما يتعلق بوجود مواطنين أفغان في صفوف حركة طالبان باكستان.

وفي حديثه في مؤتمر وطني للباحثين في إسلام آباد، حث الجنرال منير قيادة طالبان على اتخاذ إجراءات ملموسة لمنع المسلحين من استخدام أراضي أفغانستان كقاعدة لشن هجمات في باكستان.

اختراقات واشتباكات

وكثيرا ما أشارت باكستان إلى المخاوف الأمنية كسبب رئيسي لزيادة عمليات ترحيل المهاجرين الأفغان، بحجة أن المسلحين يستغلون الحدود التي يسهل اختراقها لشن هجمات عبر الحدود وزعزعة استقرار المناطق الباكستانية.

وتشهد العلاقات الباكستانية الأفغانية تدهورا كبيرا بسبب قضايا أمنية مرتبطة بالهجرة.

وبلغت العلاقات بين البلدين أسوأ مستوياتها منذ سنوات، بعد اشتباكات حدودية الشهر الماضي أسفرت عن أكثر من 70 قتيلا من الجانبين.

ووقع البلدان على اتفاق لوقف إطلاق النار في الدوحة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن محادثات السلام في تركيا انهارت من دون التوصل إلى اتفاق طويل الأمد.

وتتهم إسلام آباد كابل بإيواء جماعات مسلحة خصوصا حركة طالبان الباكستانية التي تنفذ هجمات دامية في باكستان، وتنفي أفغانستان هذه التهم.

وأُغلقت الحدود الطويلة الممتدة على 2600 كيلومتر منذ 12 أكتوبر/تشرين الأول، مما أدى إلى عرقلة التجارة الثنائية المهمة بين البلدين.