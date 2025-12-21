إسرائيل تعتقل 3 فلسطينيين وتعلن انتهاء التمشيط خلف الخط الأصفر

قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن قوات الأمن اعتقلت 3 فلسطينيين من قطاع غزة في بلدة رهط البدوية جنوب إسرائيل.

وأضافت الإذاعة أن المعتقلين كانوا يختبئون منذ اجتيازهم الحدود خلال هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل عن ظروف اعتقالهم أو مصيرهم.

وفي سياق متصل، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله إن الجيش الإسرائيلي أنهى تقريبا عمليات التمشيط في منطقة انتشاره خلف ما يُعرف "بالخط الأصفر".

وأضاف المصدر أن الجيش الإسرائيلي أتم نزع السلاح في نحو 52% من مساحة قطاع غزة الخاضعة لسيطرته، وفق تعبيره، في إطار العمليات العسكرية المتواصلة.

ومع سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، انسحب الجيش الإسرائيلي جزئيا إلى مواقع تمركز جديدة داخل قطاع غزة تسمى "بالخط الأصفر"، لكنه يستهدف الفلسطينيين بمحيط الخط في خروقات خلّفت نحو 400 شهيد، وفق مصادر رسمية بالقطاع.

وأسفرت حرب الإبادة الجماعية على مدى عامين عن استشهاد أكثر من 70 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 171 ألفا آخرين، وتدمير 90% من البنى التحتية المدنية في قطاع غزة.