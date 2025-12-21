10 قتلى و10 جرحى في هجوم مسلح قرب جوهانسبرغ

أعلنت الشرطة في جنوب أفريقيا مقتل 10 أشخاص وإصابة 10 آخرين في هجوم مسلح نفذه مجهولون في بلدة بيكرزدال الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترا جنوب غربي جوهانسبرغ، في ثاني حادث إطلاق نار جماعي تشهده البلاد خلال الشهر الجاري، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت الشرطة إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار عشوائيا على الضحايا في شوارع البلدة، مشيرة إلى أن دوافع الهجوم لا تزال غير معروفة.

ونقلت الوكالة عن المتحدثة باسم شرطة مقاطعة غوتينغ العميد بريندا موريديلي قولها إن 10 أشخاص لقوا حتفهم، ولا نملك حتى الآن تفاصيل عن هوياتهم، مضيفة أن بعض الضحايا "استُهدفوا عشوائيا في الشوارع".

وذكرت الشرطة أن الهجوم وقع قرب حانة غير رسمية في بلدة بيكرزدال، وهي منطقة فقيرة تقع بالقرب من عدد من مناجم الذهب الكبرى في البلاد، مؤكدة نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأشارت الشرطة إلى أن الموقع الذي وقع فيه الهجوم كان يُستخدم لبيع الكحول بشكل غير قانوني.

ويأتي هذا الهجوم بعد أيام من حادث إطلاق نار آخر شهدته البلاد في 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري حين اقتحم مسلحون نزلا قرب العاصمة بريتوريا وقتلوا 12 شخصا، من بينهم طفل يبلغ من العمر 3 سنوات.

وتعاني جنوب أفريقيا من معدلات مرتفعة للجريمة، وتُعد من بين الدول ذات أعلى نسب جرائم القتل في العالم رغم تعدادها السكاني البالغ نحو 63 مليون نسمة.