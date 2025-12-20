قتل 7 أشخاص وأصيب 15 آخرون بصاروخ باليستي روسي سقط في منطقة أوديسا الأوكرانية على البحر الأسود، وسط حديث وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن تحقيق تقدم (في مسار السلام) رغم أن "القضايا الأصعب لا تزال في الطريق".

وقال حاكم منطقة أوديسا أوليغ كيبر، أمس الجمعة، عبر منصات التواصل الاجتماعي، إن الروس قصفوا البنية التحتية للميناء في منطقة أوديسا، موقعين 7 قتلى و15 جريحا، مضيفا أن حريقا اندلع في موقف شاحنات بسبب القصف.

وكثفت موسكو قصفها على المنطقة الساحلية المهمة في الأسابيع الأخيرة بعد أن هدد الرئيس فلاديمير بوتين بالرد على سلسلة من الضربات الأوكرانية على ناقلات نفط روسية.

وتقصف روسيا في الأسابيع الأخيرة بنى تحتية لوجستية وطاقية في أوديسا، كما ألحقت هجماتها أضرارا بسفن مدنية ترفع أعلاما أجنبية في موانئ المنطقة.

وقالت أوكرانيا، سابقا الجمعة، إنها ضربت ناقلة أخرى من "الأسطول الشبح" التابع لموسكو في المياه الدولية في البحر الأبيض المتوسط، في أول ضربة لها في هذا البحر في الحرب المستمرة منذ قرابة 4 سنوات.

جهود دبلوماسية

تأتي هذه التطورات في خضم جهود دبلوماسية لإنهاء الحرب، إذ أكد مسؤول في البيت الأبيض للجزيرة أن المبعوثَيْن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر التقيا المفاوض الأوكراني رستم أوميروف ومستشارِي الأمن القومي في بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وفي السياق، قال روبيو، أمس الجمعة، قبيل المحادثات بشأن الحرب في أوكرانيا، إن واشنطن تعتقد أنها حققت تقدما، لكن هناك طريقا يجب قطعه، مضيفا أن "أصعب القضايا هي دائما القضايا الأخيرة".

وبينما صرح روبيو بأن التوصل إلى حل للنزاع بين الدولتين لا يحتل صدارة أولويات بلاده، أشار إلى أن مسألة إبرام اتفاق سلام متروكة لأوكرانيا وروسيا، وإلى أن "الأمر لا يتعلق بفرض اتفاق على أي طرف".

إعلان

وأكد وزير الخارجية الأميركي أن الأمر يتعلق بتحديد ما يتوقعه كل من الطرفين وما يحتاج إليه، وما هو مستعد لتقديمه في المقابل، ومعرفة ما إذا كان بالإمكان إيجاد مساحة تلاق بين الأمرين.

وأعلن مركز تنسيق معاملة الأسرى في أوكرانيا أنه تسلم من روسيا جثث 1003 جنود أوكرانيين لقوا حتفهم خلال الحرب.

وأوضح المركز، في بيان، أنه سيعمل على تحديد هوية الجنود الذين تسلم جثثهم، شاكرا اللجنة الدولية للصليب الأحمر والسلطات الأوكرانية المعنية على دعمهم في عملية إعادة الجثامين.

من جانبه، قال مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوفد الروسي في المفاوضات المباشرة في إسطنبول، فلاديمير ميدينسكي، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، إن روسيا استعادت جثث 26 جنديا روسيا مقابل الجثث التي سلمتها لأوكرانيا.