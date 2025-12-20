1.4 طن من المخدرات و384 معتقلا.. تفاصيل ضربة جديدة للمافيا الإيطالية

أعلنت الشرطة الإيطالية، اليوم السبت، عن حصيلة حملة واسعة ضد عصابات المخدرات، طالت عدة أقاليم من البلاد.

وكشفت الشرطة أنها ألقت القبض على 384 شخصا، في حين تم وضع 655 قيد التحقيق. ومن بين الخاضعين للتحقيق 39 قاصرا.

ووصفت رويترز هذه الاعتقالات بأنها عملية واسعة النطاق لمكافحة تجارة المخدرات.

وقد أسفرت الحملة عن مصادرة 1.4 طن من المخدرات و35 كيلوغراما من الكوكايين وأكثر من 40 سلاحا ناريا.

وقد أدت العملية -التي اختتمت أمس الجمعة وشملت عدة أقاليم- إلى إغلاق مؤقت لـ5 متاجر للقنب في 3 مدن بعد 312 عملية تفتيش.

وخلال عمليات التفتيش، قالت ‌الشرطة إنها ضبطت 296 كيلوغراما من منتجات ‌القنب التي أظهرت الاختبارات الأولية أنها مخدرات غير مشروعة.

وكانت إيطاليا وافقت في يونيو/حزيران على مرسوم أمني ‌يحظر ما يسمى بالقنب "القانوني" ويحظر تجارة "القنب الخفيف" الذي على عكس الماريغوانا ليست له تأثيرات نفسية.

يذكر أنه في يونيو/حزيران الماضي أظهر تقرير رفعته الحكومة الإيطالية إلى البرلمان أن ما يقرب من 960 ألف إيطالي تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاما يتعاطون مواد غير مشروعة مرة واحدة على الأقل، مع عودة تعاطي المخدرات إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وتشكل هذه النسبة نحو 40% من القصّر في البلاد.

ويشار إلى أن إيطاليا موطن لعصابات المافيا النافذة التي تجمع المليارات من تهريب المخدرات، وفق وكالة رويترز.

وسجلت البلاد تعاطي نحو 54 ألف قاصر للكوكايين في عام 2023، بينما قال نحو 550 ألفا إنهم استخدموا منتجات مرتبطة بالقنب مرة واحدة على الأقل.

وأوضحت الحكومة أنها ضبطت ما يقرب من 89 طنا من المواد غير المشروعة في عام 2023، بزيادة 17% مقارنة بالعام السابق عليه، في حين جرى تسجيل نحو 27 ألفا و700 شخص في جرائم تتعلق بالمخدرات.

وقالت الحكومة إنها رصدت تداول مخدرات بقيمة نحو 16.4 مليار يورو (17.59 مليار دولار) في إيطاليا في عام 2022، معظمها من مشتقات الكوكايين والقنب.