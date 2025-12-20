مفاوضات أميركية روسية لإنهاء الحرب بأوكرانيا

يلتقي مفاوضون أميركيون بمسؤولين روس في ولاية فلوريدا اليوم السبت، لإجراء أحدث مناقشات بشأن إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، وذلك بعد اختتام الوفد الأوكراني المفاوض اجتماعاته في الولايات المتحدة مع نظرائه الأوروبيين والأميركيين.

وسيقود كيريل ديمترييف مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوفد الروسي الذي سيلتقي مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد ‌كوشنر، وسط آمال تشيعها الجهود الدبلوماسية المكثفة بالتوصل إلى حل.

من جانبه، قال رئيس الوفد الأوكراني المفاوض رستم عمروف إن الوفد اتفق مع الأميركيين على اتخاذ خطوات إضافية ومواصلة العمل المشترك خلال الفترة القريبة المقبلة.

يأتي ذلك بالتزامن مع تصريح للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال فيه إن بلاده لن تسمح للرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) بالتحكم في أي انتخابات رئاسية محتملة قد تشهدها البلاد.

ولفت زيلينسكي في تصريحات من وارسو إلى أن بوتين لا يريد السيطرة على الانتخابات في روسيا فحسب، بل يسعى الآن للتدخل في الانتخابات الأوكرانية أيضا.

الأصعب قادم

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أمس الجمعة -قبيل المحادثات بشأن الحرب في أوكرانيا- إن واشنطن تعتقد أنها حققت تقدما، لكنْ هناك طريق يجب قطعه، مضيفا أن "أصعب القضايا هي دائما القضايا الأخيرة".

وبينما صرّح روبيو بأن التوصل إلى حل للنزاع بين الدولتين لا يحتل صدارة أولويات بلاده أشار إلى أن مسألة إبرام اتفاق سلام متروكة لأوكرانيا وروسيا، وإلى أن "الأمر لا يتعلق بفرض اتفاق على أي طرف".

وأكد وزير الخارجية الأميركي أن الأمر يتعلق بتحديد ما يتوقعه كل من الطرفين وما يحتاج إليه، وما هو مستعد لتقديمه في المقابل، ومعرفة ما إذا كان بالإمكان إيجاد مساحة تلاق بين الأمرين.

وفي السياق، أعلن مركز تنسيق معاملة الأسرى في أوكرانيا أنه تسلّم من روسيا جثث 1003 جنود أوكرانيين لقوا حتفهم خلال الحرب.

وأوضح المركز في بيان أنه سيعمل على تحديد هويات الجنود الذين تسلّم جثثهم، شاكرا اللجنة الدولية للصليب الأحمر والسلطات الأوكرانية المعنية على دعمهم في عملية إعادة الجثث.

من جانبه، قال فلاديمير ميدينسكي مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوفد الروسي في المفاوضات المباشرة في إسطنبول عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي إن روسيا استعادت جثث 26 جنديا روسيا مقابل الجثث التي سلمتها لأوكرانيا.