مسؤول روسي: هذا ما عرضناه لوقف الحرب مع أوكرانيا

قال رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي إن بلاده قدمت تنازلات كبيرة، من أجل إنهاء الحرب مع أوكرانيا، بما في ذلك قبولها بمناقشة قضية الأراضي.

وأضاف سلوتسكي، في مقابلة مع قناة الجزيرة، أنه لا يستطيع الإفصاح عن كل التفاصيل، مؤكدا أن الخطة الأميركية الأخيرة لإنهاء الحرب جاءت بناء على مبادرات روسية.

وأوضح أن موسكو تعوّل على قبول كييف بالتفاوض وفق البنود التي تم تنسيقها بين روسيا والولايات المتحدة، والتي تقوم على أمور من بينها "عدم انضمام أوكرانيا لحف شمال الأطلسي (ناتو) أو أي تحالف عسكري دفاعي وتحرير قواعدها القانونية من الأفكار النازية".

وأكد سلوتسكي أن روسيا "ستواصل الدفاع عن أمنها الوطني حتى آخر نازي في تاريخ الإنسانية" إذا لم تقبل أوكرانيا بهذه الأمور.

تصعيد روسي

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال، أمس الجمعة، إن بلاده قدمت تنازلات من أجل إنهاء الحرب، دون توضيح طبيعتها، لكنه تعهد في الوقت نفسه بانتزاع باقي مناطق شرق أوكرانيا بالقوّة في حال فشل الجهود الدبلوماسية.

وقال بوتين، خلال المؤتمر السنوي الذي يعقده نهاية كل عام، إن القوات الروسية "تتقدم على امتداد خط التماس برمّته"، وإن "العدو يتراجع في كل الاتجاهات"، مضيفا: "أنا على قناعة بأننا سنشهد مزيدا من النجاحات قبل نهاية السنة".

وخلال الحرب التي اندلعت عام 2022، سيطرت روسيا على أجزاء واسعة من شرق أوكرانيا، وهي تطالب كييف بالتخلي عن مزيد من الأراضي كشرط لوقف الحرب. كما أحرزت القوات الروسية تقدّما ميدانيا سريعا منذ الصيف الماضي، خصوصا في منطقة زاباروجيا (جنوب شرق).

وصعّد بوتين نبرته هذا الأسبوع واصفا قادة الاتحاد الأوروبي بأنهم "خنازير"، وتعهّد بالسيطرة على باقي الأراضي الأوكرانية التي أعلنت روسيا ضمها "بالوسائل العسكرية" إذا فشلت المباحثات.

في غضون ذلك، تحاول الولايات المتحدة إنهاء الحرب تنفيذا لوعد انتخابي قطعه الرئيس دونالد ترامب على نفسه، لكن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي قال إن الخطة الأميركية بشأن تقسيم الأراضي "غير عادلة".