قضت محكمة باكستانية خاصة، اليوم السبت، على رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته بشرى بيبي بالسجن 17 عاما لكل منهما في قضية فساد تتعلق بالاستحواذ على مجوهرات باهظة الثمن بسعر رمزي.

وأعلن القاضي الخاص المركزي شاه روخ أرجوماند الحكم بعد إجراء 80 جلسة استماع في سجن أديالا.

وقال رانا مدثر عمر، محامي عائلة خان، إن المحكمة أصدرت الحكم من دون الاستماع إلى الدفاع، مشيرا إلى أن الحكم على عمران وبيبي شمل غرامات باهظة عليهما.

من جانبه، رفض حزب عمران خان (حركة الإنصاف الباكستانية) القرار الذي أصدرته المحكمة، وقال في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي إكس إن "المحاكمة المغلقة في السجن ليست حرة ولا نزيهة، بل هي في الواقع محاكمة عسكرية"، ووصفها بأنها "محاكمة صورية".

وأوضحت المحكمة أنه حُكم عليهما بالسجن 10 سنوات مع الأشغال الشاقة بموجب قانون العقوبات ‌الباكستاني بتهمة خيانة الأمانة، و7 سنوات أخرى بموجب قوانين مكافحة الفساد، ‌بالإضافة إلى غرامات قدرها 16.4 مليون روبية على كل منهما.

ونفى خان ارتكاب أي مخالفات في جميع هذه القضايا التي يصفها حزبه بأنها ذات دوافع سياسية.

ويقضي خان (73 عاما) أحكاما متعددة بالسجن منذ عام 2023 لإدانته بتهم فساد وتهم أخرى يزعم نجم الكريكيت السابق ومؤيدوه أنها تهدف إلى عرقلة مسيرته السياسية. كما أدينت زوجته، بشرى بيبي، بالرشوة وتقضي عقوبتها في السجن نفسه، لكن لا يسمح لهما برؤية بعضهما بعضا باستثناء مثولهما أمام المحكمة، وفقا لما قاله أنصاره.

وأطيح عمران خان من منصبه كرئيس للوزراء، في تصويت بحجب الثقة في البرلمان، في أبريل/نيسان 2022، وشهدت باكستان اشتباكات بين أنصار خان وقوات الأمن بعد سجنه.