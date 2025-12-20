الأمن السوري يقبض على شبكة تهريب أسلحة في قدسيا

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت، إلقاء القبض على عدد من المتورطين في تهريب الأسلحة لصالح من وصفتها بمجموعات خارجة عن القانون في محافظة السويداء جنوبي البلاد ومناطق انتشار ما تعرف باسم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إضافة إلى خلايا مرتبطة بتنظيم الدولة.

وقالت الوزارة إن الوحدات الأمنية المختصة في قيادة الأمن الداخلي بمحافظة ريف دمشق، وبالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي في محافظة درعا، نفّذت عملية أمنية نوعية في منطقة قدسيا بريف دمشق، أسفرت عن إلقاء القبض على 5 أشخاص متورطين بتهريب الأسلحة.

ونقلت الوزارة عن قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق أحمد الدالاتي قوله إن العملية نُفذت بعد ورود معلومات دقيقة حول نشاط مشبوه داخل إحدى المزارع، حيث تحركت القوة الأمنية على الفور إلى الموقع وفرضت طوقا محكما قبل تنفيذ المداهمة.

وأوضح الدالاتي أن العملية أسفرت عن ضبط طائرات مسيّرة من نوع "إف بي في" مع جميع ملحقاتها، وأكياس من المواد المتفجّرة من نوع "تي إن تي" بوزن 1.5 طن، وعبوات مضادة للأفراد يبلغ وزن كل منها كيلوغرامين، كانت معدة للاستخدام في الطائرات الانتحارية.

وأكد الدالاتي أن جميع المضبوطات صودرت، في حين أُحيل المقبوض عليهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وكانت الوحدات الأمنية نفذت قبل 3 أيام بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، عملية استهدفت وكرا لتنظيم الدولة في حي دمر بدمشق، أسفرت عن إلقاء القبض على أحد عناصره وضبط عبوات ناسفة معدّة للاستخدام، إضافة إلى أسلحة متنوعة وذخائر، وطائرات مسيّرة انتحارية، ومواد متفجرة تُستخدم في تجهيز تلك الطائرات لأغراض تفجيرية.

ومنذ أيام، تنفذ أجهزة الأمن السورية عمليات أمنية ضد خلايا تابعة لتنظيم الدولة، وأسفرت عمليتان في إدلب شمالي البلاد عن اعتقال عناصر من التنظيم وضبط مجموعة من الأسلحة والمتفجرات.