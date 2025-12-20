قتلى بقصف تايلندي لكمبوديا وتفاؤل أميركي بهدنة قريبة

أعلنت كمبوديا سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين جراء قصف تايلندي استهدف مناطق حدودية، في حين أكد الجيش التايلندي سيطرته على موقع حدودي إستراتيجي، وسط مساع دبلوماسية تقودها واشنطن لوقف القتال بين الدولتين المتجاورتين في جنوب شرق آسيا.

وقالت وزارة الدفاع الكمبودية إن "استمرار الاعتداءات التايلندية داخل حدودنا أسفر عن قتلى وجرحى مدنيين"، مؤكدة تمسك بنوم بنه بحق الدفاع عن النفس. واتهمت الوزارة الجانب التايلندي باستخدام المدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة والمقاتلات الحربية في قصف مناطق مدنية.

وكانت كمبوديا قد أشارت في وقت سابق إلى أن طائرة مقاتلة تايلندية من طراز "إف-16" ألقت قنبلتين على منطقة بلدية بويبت الحدودية، وهو ما نفته بانكوك.

في المقابل، أفاد مراسل الجزيرة بأن الجيش التايلندي أعلن سيطرته على "الموقع 350" الحدودي المتنازع عليه مع كمبوديا.

ونفى الجيش التايلندي في بيان له استهداف البنية التحتية في مدينة بويبت التي تعد معبرا بريا رئيسيا ومركزا اقتصاديا، مؤكدا أن عملياته "تستهدف أهدافا عسكرية محددة"، واتهم الجيش الكمبودي باستخدام المواقع التاريخية لأغراض عسكرية.

تفاؤل أميركي حذر

وعلى الصعيد الدبلوماسي، أبدى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تفاؤلا حذرا بشأن إمكانية استئناف الهدنة بين البلدين بحلول يومي الاثنين أو الثلاثاء المقبلين.

وقال روبيو، خلال مؤتمر صحفي، إن الإدارة الأميركية تعمل بجد لحمل جميع الأطراف على معاودة الالتزام بوقف الأعمال العدائية، مضيفا: "نحن متفائلون بحذر بشأن إمكانية تحقيق ذلك مطلع الأسبوع المقبل".

وكشف الوزير الأميركي عن إجرائه اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية التايلندي سيهاساك فوانغكيتكياو، مشيرا إلى أن واشنطن ستجري مزيدا من المحادثات المكثفة خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع اجتماع طارئ من المقرر أن يعقده وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) يوم الاثنين المقبل في العاصمة الماليزية كوالالمبور لبحث الأزمة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي توصل الجانبين إلى اتفاق هدنة عقب مشاورات هاتفية أجراها معهما، إلا أن بانكوك نفت وجود اتفاق رسمي آنذاك، واستمرت المواجهات الميدانية.

وبحسب آخر الإحصاءات الرسمية، أسفرت المواجهات عن مقتل 39 شخصا على الأقل، بينهم 21 تايلنديا و18 كمبوديا، في حين أُجبر مئات الآلاف من السكان على جانبي الحدود على النزوح من منازلهم هربا من القصف المتبادل.