قصف إسرائيلي على رفح والمغازي ونسف مبان في خان يونس

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عدة مناطق في قطاع غزة بينها رفح ومخيم المغازي، ونفذ عمليات نسف للمباني في خان يونس جنوبي القطاع، في حين استهدف فلسطينييْن اثنين بزعم عبورهما ما يسمى "الخط الأصفر".

وأفادت مصادر في الإسعاف والطوارئ بإصابة شخصين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق انتشاره شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن جيش الاحتلال قصف مواقع في مناطق انتشاره في مدينة غزة ورفح ومخيم البريج.

كما نفذت قوات الاحتلال عملية نسف واسعة في مناطق خاضعة لسيطرتها شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وقال مراسل الجزيرة إنه سمع دوي انفجار ترافق مع تصاعد كثيف للدخان إثر عملية النسف التي تزامنت مع قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من الدبابات شرق ما بات يُعرف بالخط الأصفر شرقي خان يونس.

وفي شمال القطاع، شيع الفلسطينيون، جثامين 7 فلسطينيين استُشهدوا إثر قصف مدفعي إسرائيلي أمس على مبنى يؤوي نازحين خارج مناطق انتشار جيش الاحتلال في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

تواصل الخروقات

في غضون ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته في شمال غزة حددت مسلحيْن عبرا الخط الأصفر وشكلا تهديدا مباشرا عليها، وبعد ذلك قامت القوات الجوية، وبتوجيه من لواء المشاة، بالقضاء عليهما، موضحا أن قوات الجيش منتشرة في مناطق وفق اتفاق وقف الحرب وستواصل العمل للقضاء على أي تهديد مباشر.

وقال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم إن القصف الإسرائيلي على مركز إيواء بمدينة غزة خارج الخط الأصفر يعد خرقا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار.

ودعا قاسم الوسطاء للتحرك الجاد والعاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

وجددت حركة حماس مطالبتها للوسطاء ولواشنطن بالتدخل فورا للجم محاولات حكومة نتنياهو فرض معادلات تتناقض مع الاتفاق.

وقالت الحركة إن قصف الاحتلال لمدرسة تؤوي نازحين في حي التفاح شرق قطاع غزة جريمة وخرق فاضح ومتجدد لاتفاق وقف إطلاق النار.

ومع سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، انسحب الجيش الإسرائيلي جزئيا إلى مواقع تمركز جديدة داخل قطاع غزة تسمى بالخط الأصفر، لكنه يستهدف الفلسطينيين بمحيط الخط في خروقات خلّفت أكثر من 394 شهيدا، وفق مصادر رسمية بالقطاع.

وأسفرت حرب الإبادة الجماعية على مدى عامين، عن استشهاد أكثر من 70 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 171 ألفا آخرين، وتدمير 90% من البنى التحتية المدنية في قطاع غزة.