عاجل | مراسل الجزيرة عن مصدر أمني سوري: قصف للتحالف الدولي على مقار لتنظيم الدولة في بادية حمص وريفي دير الزور والرقة

Published On 20/12/2025
آخر تحديث: 00:47 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

