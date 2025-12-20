غارات أميركية واسعة على تنظيم الدولة بسوريا

أعلن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، الجمعة، إطلاق عملية عسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، ردا على هجوم في تدمر قبل أيام أودى بحياة ثلاثة أميركيين.

وقال هيغسيث، في منشور على منصة إكس، إن القوات الأميركية بدأت عملية "عين الصقر" في سوريا للقضاء على مقاتلين وبنى تحتية ومواقع تخزين أسلحة لتنظيم الدولة، في رد مباشر على الهجوم الذي استهدف قوات أميركية في 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأضاف: "بلادنا بقيادة ترامب لن تتردد ولن تتوانى أبدا في الدفاع عن شعبها"، وفق تعبيره. وأشار إلى أن العملية أسفرت عن مقتل "الكثير" من عناصر تنظيم الدولة، وأكد مواصلة ذلك.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل الجزيرة، نقلا عن مصدر أمني سوري، بأن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة شن، الجمعة، قصفا على مقار لتنظيم الدولة الإسلامية في عدد من المناطق وسط وشرق سوريا.

وأضاف المصدر الأمني السوري أن المواقع المستهدفة توزعت ما بين بادية حمص (وسط) وريفي دير الزور والرقة (شرق).

من جانبها، أفادت ⁠صحيفة ​نيويورك تايمز، نقلا عن مسؤول أميركي طلب ⁠عدم الكشف عن هويته، بأن ​الجيش الأميركي شنّ غارات جوية على ‌عشرات المواقع التابعة ⁠لتنظيم الدولة في سوريا، ‌الجمعة.

وأضاف المسؤول أن المواقع التي استهدفتها الطائرات الأميركية في سوريا تشمل مخازن أسلحة ومباني لدعم العمليات، وأشار إلى أن الهجوم على مقار تنظيم الدولة واسع النطاق، وقد يستمر عدة ساعات.

بدورها، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أميركي، لم تسمّه، أن القوات الأميركية استخدمت خلال عملية عين الصقر مقاتلات "إف 15″ و"إيه 10" ومروحيات أباتشي وصواريخ هيمارس.

هجوم تدمر

وتأتي الغارات الأميركية بعد أيام من مقتل جنديين اثنين ومترجم أميركيين وإصابة 3 عسكريين في هجوم شنّه مسلّح وُصِف بالمنفرد من تنظيم الدولة، أثناء لقاء عسكريين أميركيين مع قيادات أمنية محلية قرب تدمر وسط سوريا.

وجاءت الحادثة في منطقة تشهد وجودا ونشاطا لخلايا تابعة لتنظيم الدولة، الذي لا يزال ينفّذ هجمات مباغتة في البادية السورية الواسعة جنوب شرقي البلاد.

وتعمل القوات الأميركية في سوريا ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة، الذي تشكّل بقيادة الولايات المتحدة عام 2014، وانضمت إليه سوريا في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

يُذكر أن التحالف الدولي ينفّذ منذ تأسيسه عمليات عسكرية ضد تنظيم الدولة في سوريا والعراق بمشاركة عدد من الدول، وقد انضمت إليه سوريا لتصبح رسميا الشريك رقم 90.