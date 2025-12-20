عاجل,
أخبار|فنزويلا

عاجل | رويترز عن مسؤولين أميركيين: اعتراض ومصادرة سفينة خاضعة للعقوبات الأميركية قبالة سواحل فنزويلا

ترامب ومادورو
Published On 20/12/2025
|
آخر تحديث: 19:07 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة + الفرنسية + رويترز

