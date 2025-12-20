رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يجري مباحثات مع رئيس الكونغو الديمقراطية

في زيارة تحمل دلالات سياسية وإقليمية وصل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف أمس الجمعة إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا، حيث التقى بالرئيس فيليكس تشيسيكيدي.

وركز اللقاء -الذي جرى في أجواء وُصفت بالودية- على التطورات المتسارعة في منطقة البحيرات العظمى، وما تفرضه من تحديات أمنية وسياسية على دول الجوار.

وخلال المحادثات جدد يوسف تأكيد الاتحاد الأفريقي على دعمه الثابت لوحدة أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية، مشددا على أن الحفاظ على سيادة الدولة يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة.

كما أعاد التذكير بالتزام الاتحاد بمساري واشنطن والدوحة، واللذين يهدفان إلى تعزيز الحوار بين الأطراف المتنازعة، وفتح قنوات تفاهم إقليمي تضمن معالجة جذور الأزمات بدل الاكتفاء بتهدئة مظاهرها.

من جانبه، ثمّن تشيسيكيدي الموقف الأفريقي، معتبرا أن الدعم المؤسسي من الاتحاد يشكل سندا مهما في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، خصوصا في ظل ما تشهده الحدود الشرقية من توترات متكررة.

وتأتي هذه الزيارة في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية، وسط مخاوف من أن تؤدي النزاعات المتشابكة في منطقة البحيرات العظمى إلى زعزعة الأمن الإقليمي.

ويسعى الاتحاد الأفريقي عبر هذه الرسائل إلى ترسيخ حضوره وسيطا رئيسيا، وإلى التأكيد على أن الحلول الأفريقية تبقى الخيار الأجدى لمعالجة أزمات القارة.