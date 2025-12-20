قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عرضا حول قدرات بلاده العسكرية الحالية ومشاريعها المستقبلية ومداخيلها لهذا العام من تصدير السلاح.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان خلال فعالية اليوم السبت في مدينة إسطنبول.

وشدد الرئيس التركي على أن جميع المشاريع الدفاعية لبلاده "تهدف إلى حماية السلام واستقلالنا ومستقبلنا، وليست استعدادا للحرب".

وتعهد أردوغان بأن تنفذ تركيا مشاريع عسكرية من شأنها "أن تزيد من قدرتها على الردع برا وبحرا وجوا وفي الفضاء الإلكتروني".

وأعلن بدء مشروع بناء حاملة طائرات محلية ثانية، أكبر من نظيرتها الأولى "تي جي غي أناضولو" وبطول 300 متر.

وقال إن تركيا واحدة من 10 دول في العالم طورت وأنزلت سفنها الحربية المحلية إلى البحر.

في السياق ذاته، قال الرئيس التركي إن صادرات بلاده في قطاعي الدفاع والطيران خلال الأشهر الـ11 الماضية ارتفعت 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة 7 مليارات و445 مليون دولار.

وأشار إلى أن تركيا تحتل المرتبة الـ11 عالميا من حيث صادرات المنتجات الدفاعية.

ولم يتوقف الرئيس التركي عند هذا الحد، بل ركز على أن بلاده "تستخدم الموارد المحلية في جميع العمليات المتعلقة بالصناعات الدفاعية من البحث والتطوير والتصميم والبرمجيات والإنتاج المتسلسل".

وباهى أردوغان بأن تركيا تملك "قدرات ردع قوية في البر والبحر والجو".

أرقام وتصنيفات

ووفق تقارير إعلامية، فإن الميزانية السنوية للجيش التركي تبلغ نحو 47 مليار دولار، ليحتل بذلك المرتبة الـ15 عالميا على مستوى الإنفاق العسكري.

ووفقا لتصنيف "غلوبال فاير باور"، تحتل تركيا المرتبة التاسعة عالميا في تصنيف عام 2025 للقدرات العسكرية للدول.

يشار إلى أن الجيش التركي يتألف من 355 ألف عسكري في الخدمة، إلى جانب أزيد من 400 ألف في الاحتياط.

ويمتلك الجيش التركي 1056 طائرة حربية، بينها أزيد من 200 من طراز إف-16، وفق تقارير تركية.

كما يمتلك أكثر من 2200 دبابة وأنظمة دفاع جوي متنوعة، بعضها محلية الصنع وأخرى أجنبية أبرزها منظومة "إس-400" (S400) الروسية المتطورة.

في الجانب البحري، تمتلك تركيا 182 قطعة بحرية حربية، إلى جانب 13 غواصة وحاملة طائرات محلية الصنع.

لكن الطائرات المسيرة تعتبر الجانب الأكثر إبهارا في قدرات تركيا العسكرية، إذ تملك منها مخزونا يقدر بالآلاف، ومن طرازات متنوعة أشهرها "بيرقدار تي بي 2" (Bayraktar TB2) و"بيرقدار تي بي 3" (Bayraktar TB3)، و"بيرقدار أكينجي" (Bayraktar Akinci) الأكبر حجما.