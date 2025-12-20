تركيا تحقق في تحطم مسيّرة روسية غرب أراضيها

أعلنت تركيا، الجمعة، أنّ طائرة مسيّرة تحطمت بمنطقة ريفية في شمال غرب البلاد، ويُعتَقد أنها روسية الصُّنع.

ويأتي سقوط هذه المسيّرة في أعقاب سلسلة حوادث مرتبطة بالنزاع الروسي الأوكراني المستمر منذ نحو 4 سنوات، ودخلت تركيا على خط الوساطة فيه بمرحلة من المراحل، إلا أنها وغيرها من الأطراف لم تتمكّن من إنهاء الحرب.

وذكرت وسائل إعلام تركية محلية أنّه تم رصد المسيرة بالقرب من مدينة إزميت التابعة لولاية كوجايلي، على بُعد حوالي 30 كيلومترا جنوب البحر الأسود.

من جانبها، قالت وزارة الداخلية التركية، في بيان نُشر على منصة إكس، إنّه يُعتقد بأنّ المسيّرة "روسية الصنع من طراز "أورالان-10″، وتُستخدم لأغراض الاستطلاع والمراقبة، وفقا للنتائج الأولية".

وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية بشأن هذا الحادث، من دون إضافة مزيد من التفاصيل، بينما أفادت وسائل إعلام تركية بأنّ المسيّرة تضرّرت جراء الحادث.

ويأتي ذلك إثر إسقاط تركيا طائرة مسيرة "خارج السيطرة" الاثنين الماضي، بعدما اقتربت من المجال الجوي التركي من جهة البحر الأسود.

وحذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت الماضي، من تحول البحر الأسود الى "منطقة مواجهة" بين روسيا وأوكرانيا، وذلك إثر ضربات عدة طالت سفنا في الأسابيع الأخيرة.

وتعرّضت سفينة تركية لأضرار الأسبوع الماضي في غارة جوية روسية بالقرب من مدينة أوديسا الساحلية الأوكرانية، وذلك بعد ساعات فقط من حديث أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة في تركمانستان.