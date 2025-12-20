اليونان تعلن وصول 650 مهاجرا إلى جزيرة كريت خلال يومين

أعلنت السلطات اليونانية، اليوم السبت، وصول أكثر من 650 مهاجرا إلى السواحل الجنوبية لجزيرة كريت خلال اليومين الماضيين، في ظل طقس هادئ شجع على تزايد رحلات الهجرة غير النظامية انطلاقا من السواحل الليبية.

وأفاد خفر السواحل اليوناني بأن سفن الدورية، بالتعاون مع وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس)، قدمت المساعدة لعدة قوارب في عرض البحر، كان من بينها قارب يحمل على متنه 545 شخصا.

ونقلت قناة "إي آر تي نيوز" الحكومية عن مصادر أمنية أنه جرى نقل المهاجرين مؤقتا إلى موانئ بلدات ساحلية صغيرة في كريت، تمهيدا لتوزيعهم على مخيمات إيواء اللاجئين.

وأوضحت السلطات أن استقرار الأحوال الجوية مؤخرا ساهم في تكثيف عمليات التهريب باتجاه القارة الأوروبية.

وتُعد هذه الرحلة -التي تنطلق غالبا من ميناء طبرق الليبي وتقطع مسافة تزيد على 300 كيلومتر- واحدة من أخطر مسارات الهجرة في المتوسط، إذ شهدت المنطقة قبل أسبوعين فقط حادثة غرق مأساوية أدت إلى وفاة العشرات إثر انقلاب قاربهم جنوبي كريت.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى قفزة حادة في أعداد الواصلين إلى جزيرة كريت، حيث سجلت الجزيرة وصول نحو 18 ألف مهاجر منذ مطلع العام الجاري، مقارنة بنحو 5 آلاف مهاجر فقط خلال العام الماضي بأكمله، مما يضع ضغوطا متزايدة على قدرات الاستيعاب في الجزر اليونانية.