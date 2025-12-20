الغذاء غير كاف.. ارتفاع كبير بعدد النازحين السودانيين بولاية النيل الأبيض

قالت مفوضة العون الإنساني بولاية النيل الأبيض للجزيرة إن الغذاء في معسكرات النازحين الفارين من منطقة هجليج بولاية غرب كردفان إلى مدينة كوستي في ولاية النيل الأبيض غير كاف بسبب تدفقات النازحين الكبيرة جدا والتي تفوق إمكانيات الولاية.

وحذّرت المفوضة لمياء عبد الله من أن النازحين يعانون ظروفا صحية وإنسانية قاسية، وقالت إن الغذاء غير كاف وطالبت بمضاعفة جهود الدعم المقدم لهم.

وارتفع عدد النازحين الجدد من منطقة هِجْلِيج إلى مدينة كوستي إلى نحو 1700 نازح، معظمهم من الأطفال والنساء، بعد رحلة نزوح شاقة، هربا من القتال وانعدام مقومات الحياة.

وقد أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي أنه سيشرع في خفض حصص الغذاء المقدَّمة للسودانيين الذين يواجهون خطر المجاعة، بسبب نقص التمويل، بدءا من يناير/كانون الثاني المقبل.

وقال مدير قسم التأهب والاستجابة للطوارئ في البرنامج روس سميث، في إفادة مرئية للصحفيين، إن البرنامج "سيضطر بدءا من يناير/كانون الثاني إلى خفض حصص الغذاء بنسبة 70%".

وقدرت المنظمة الدولية أعداد الأشخاص المحتاجين للمساعدة في السودان في عام 2026، بـ33.7 مليون شخص، وذلك مقارنة بـ30.4 مليون شخص قدرت الأمم المتحدة أنهم بحاجة للمساعدة في السودان في عام 2025.

وتستهدف الأمم المتحدة مساعدة 20.4 مليون شخص، موضحة أن عدد الأشخاص ذوي الأولوية العاجلة يبلغ 14.2 مليونا.

ووفق المنظمة الدولية للهجرة هنالك أكثر من 9.5 ملايين نازح داخل السودان، وهنالك نحو 4.34 ملايين شخص فروا من السودان إلى دول الجوار ما يرفع إجمالي عدد المهجرين إلى أكثر من 13 مليونا.

كما يواجه اللاجئون السودانيون في مخيمات النزوح في تشاد نقصا في الخدمات وصعوبات في تأمين الماء والغذاء. وتناشد المنظمات الإنسانية المانحين توفير الاحتياجات الأساسية لمساعدتهم على مواجهة هذه التحديات.

ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في إقليمي كردفان ودارفور جنوبي وغربي البلاد.

ومن أصل 18 ولاية في البلاد، يسيطر الدعم السريع على ولايات دارفور الخمس غربا، باستثناء أجزاء من شمال دارفور التي لا تزال تحت سيطرة الجيش، الذي يفرض نفوذه على معظم الولايات الـ13 المتبقية، بما فيها العاصمة الخرطوم.