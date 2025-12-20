العدل الأميركية: سنكشف وثائق التحقيق بمحاولة اغتيال ترامب في بنسلفانيا

قالت وزارة العدل الأميركية إنها حصلت على موافقة قضائية تمنحها الحق في أن تكشف للكونغرس عن وثائق تم جمعها في إطار تحقيق مكتب التحقيقات الفدرالي بمحاولة اغتيال الرئيس دونالد ترامب العام الماضي في بنسلفانيا حين كان مرشحا للرئاسة.

وأكدت الوزارة في بيان التزامها بالشفافية وتطبيق القانون وحماية الضحايا.

وكان شاب يدعى توماس كروكس (20 عاما) قد حاول في 13 يوليو/تموز العام الماضي اغتيال ترامب خلال تجمّع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، مما أدى إلى مقتل أحد المشاركين في التجمع وإصابة اثنين بجروح خطرة، قبل أن يلقى كروكس مصرعه برصاص الأمن.

وفي سبتمبر/أيلول 2024 تعرّض ترامب لمحاولة اغتيال ثانية عندما حاول مسلح يدعى راين روث (59 عاما) إطلاق النار عليه بمضمار للغولف في فلوريدا.

ويواجه روث 5 تهم، من بينها محاولة اغتيال مرشح رئاسي كبير، بالإضافة إلى تهمة حمل مسدس قرب ملعب غولف مملوك لترامب في فلوريدا في سبتمبر/أيلول الماضي بهدف إطلاق النار عليه أثناء الحملة الرئاسية.