الاحتلال يصيب فلسطينيا بمخيم نور شمس ويغلق مداخل أريحا

TULKARM, WEST BANK - MAY 02: Palestinians rush to their homes, to take what they could carry and left the area, on May 02, 2025 in Tulkarm, West Bank. The Israeli army notified the owners of 106 Palestinian homes in the West Bank city of Tulkarm and the Nur Shams Refugee Camp, east of the city, that it would demolish them. It was stated that Israeli forces are carrying out 'military purposes' in the areas where Palestinian houses are located and therefore warned the owners to evacuate their belongings. ( Nedal Eshtayah - Anadolu Agency )
قوات إسرائيلية داخل مخيم نور شمس أطلقت الرصاص الحي تجاه شاب فلسطيني (الأناضول)
Published On 20/12/2025
آخر تحديث: 19:22 (توقيت مكة)

أصيب شاب فلسطيني، مساء السبت، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط مخيم نور شمس في مدينة طولكرم، في حين أغلق جيش الاحتلال مداخل مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) إن قوات إسرائيلية انتشرت داخل مخيم نور شمس وفي محيطه أطلقت الرصاص الحي تجاه شاب أثناء وجوده قرب مدخل المخيم الغربي، مما أدى إلى إصابته في ساقيه وتم نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المدينة.

ومنذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، يواصل الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية شمالي الضفة الغربية بدأها بمخيم جنين، ثم توسعت إلى مخيمي نور شمس وطولكرم.

ومنذ ذلك الوقت يحاصر الجيش المخيمات الثلاثة ويواصل تدمير وتخريب كامل للبنية التحتية وممتلكات المواطنين ومئات المنازل والمتاجر، بينما يستمر نزوح سكانها وعددهم نحو 50 ألفا، وفق معطيات رسمية.

NUR SHAMS, WEST BANK - MARCH 4: Palestinians survey a destroyed pavement following an Israeli raid in the Nur Shams camp near Tulkarem on March 4, 2024, West Bank. Israel's war against Hamas in Gaza has also reverberated through the West Bank, hobbling the territory's economy while unsettling its security. Since Oct. 7, Israeli forces have stepped up raids on alleged militants, police have clashed with protesters, and there has been a rise in violent attacks on Palestinians by Israeli settlers. (Photo by Sergey Ponomarev/Getty Images)
الاحتلال يواصل تدمير وتخريب ممتلكات المواطنين ومئات المنازل والمتاجر في مخيمات الضفة (غيتي)

اقتحامات ومواجهات

من جهتها، أفادت إذاعة صوت فلسطين (حكومية) بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم عدة مناطق من الضفة الغربية منها قرية كوبر شمال مدينة رام الله، وبلدة جيوس شمال شرق مدينة قلقيلية.

كما أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية المغير قضاء رام الله، وانتشر جنود من المشاة برفقة آليات تابعة للجيش والشرطة في عدة أحياء من القرية وفتشوا مركبات بعض المواطنين.

كما شهدت بلدات كوبر ودير جرير ودير غسانة في محافظة رام الله اقتحامات مماثلة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز، مما أدى لاندلاع مواجهات مع الفلسطينيين.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل صوتية على منازل ومحال تجارية خلال اقتحامها قرية تل جنوب غربي نابلس.

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس وروجيب شرقا، وجابت عدة آليات عسكرية جولة استفزازية فيها.

وفي وقت سابق من اليوم، أصيب فتى فلسطيني واعتقل آخر خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية قراوة بني زيد، في محيط رام الله.

في حين، هاجم مستوطنون مركبات فلسطينية في قرية عين يبرود شرقي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، واقتحم آخرون قرية بورين جنوب نابلس، وأجروا جولة استفزازية بين منازل المواطنين.

كما اقتحم مستوطنون البلدة القديمة بمدينة الخليل، ونفذوا جولات استفزازية فيها، تحت حماية قوات الاحتلال.

إغلاق مداخل أريحا

في الأثناء، أفادت مراسلة الجزيرة بأن جيش الاحتلال أغلق جميع الحواجز والبوابات العسكرية لمدينة أريحا، ومنع آلاف الفلسطينيين من الوصول إليها أو الخروج منها، متسببا بأزمة مرورية خانقة وتكدّس مئات المركبات، دون الإعلان عن أسباب الإغلاق.

وأوضح شهود عيان أن بعض الطرق الترابية التي حاول السائقون سلوكها، كان فيها مستوطنون، مما أجبر كثيرين منهم على الرجوع.

ويقطع 916 حاجزا إسرائيليا دائما ومؤقتا أوصال مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة، بينها أكثر من 243 بوابة حديدية أقيمت بعد اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين.

ويضطر فلسطينيون في مناطق عدة بالضفة، إلى استخدام أكثر من وسيلة للتنقل بين المدن والقرى، وسط إغلاق إسرائيل عشرات البوابات التي تقيمها بالضفة الغربية.

ومنذ بدء حرب الإبادة بقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 1100 فلسطيني، وإصابة نحو 11 ألفا، إضافة لاعتقال أكثر من 21 ألفا.

المصدر: الجزيرة + وكالات

