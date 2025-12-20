الشرع يهنئ السوريين من جبل قاسيون على رفع العقوبات

هنّأ الرئيس أحمد الشرع الشعب السوري بعد رفع العقوبات عن بلاده بشكل كامل، مؤكدا أن زمن البناء وإعادة الإعمار قد بدأ.

وقال الشرع في كلمة مصورة من سفح جبل قاسيون المُطل على العاصمة السورية دمشق بُثت الجمعة: "أتوجه إليكم من على سفح جبل قاسيون بالتهنئة والشكر لرفع العقوبات عن سوريا، فاليوم هو أول يوم وسوريا بدون عقوبات".

وأضاف الرئيس السوري: "الشكر الجزيل لكل مَن ضحى وصبر خلال فترة الثورة، لكل من استنشق الكيماوي، لكل من هاجر وغادر أرضه، لكل من غرق في البحار، ولدماء الشهداء، حتى وصلنا إلى هذا النصر العظيم، الذي تُوّج برفع القيود عن سوريا بشكل كامل".

وتوجّه الشرع بالشكر للرئيس الأميركي دونالد ترامب وأعضاء الكونغرس لتلبيتهم دعوته برفع العقوبات عن سوريا.

كما توجّه بالشكر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولجميع الدول العربية والإسلامية والأوروبية التي ساندت الشعب السوري خلال فترة حربه، وساندته أيضا برفع العقوبات عنه في السنة الأخيرة.

وختم الرئيس الشرع مخاطبا الشعب السوري بالقول: "ذهب زمن الوجع وبدأ زمن البناء، يدا بيد نبني هذا الوطن حتى نصل به إلى أعلى المراتب".

ومساء الخميس، وقّع ترامب في حفل أُقيم بالبيت الأبيض قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026، المتضمن بندا لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر"، ليتم بذلك رفع العقوبات رسميا.

وفي 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، أقر الكونغرس الأميركي "قانون قيصر" لمعاقبة أركان نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، على جرائم حرب وانتهاكات ارتكبها بحق المدنيين.

ومن شأن إلغاء القانون، الذي فرض عقوبات اقتصادية ومالية واسعة النطاق، أن يُمهّد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الإدارة السورية الجديدة.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، دخل الثوار السوريون العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000ـ2024)، الذي ورث الحكم عن والده حافظ (1971ـ2000).