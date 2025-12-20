ذكر التلفزيون الأردني اليوم السبت أن سلاح الجو الملكي الأردني شارك في الضربات الأميركية على أهداف تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا الليلة الماضية.

وقال التلفزيون الأردني إن "المشاركة الأردنية تأتي في إطار الحرب على الإرهاب، ومنع التنظيمات المتطرفة من استغلال هذه المناطق كنقاط انطلاق لتهديد أمن الجوار السوري والمنطقة، خاصة بعد أن أعاد تنظيم الدولة إنتاج نفسه وبناء قدراته في سوريا".

وفجر اليوم السبت، أعلن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، إطلاق عملية عسكرية باسم "عين الصقر" ضد تنظيم الدولة في سوريا، ردا على هجوم في تدمر قبل أيام أودى بحياة 3 أميركيين.

وقال هيغسيث، في منشور على منصة إكس، إن القوات الأميركية بدأت عملية "عين الصقر" في سوريا للقضاء على مقاتلين وبنى تحتية ومواقع تخزين أسلحة لتنظيم الدولة، في رد مباشر على الهجوم الذي استهدف قوات أميركية في 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ولاحقا قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن بلاده توجّه ضربات قوية جدا ضد معاقل تنظيم الدولة في سوريا، وأشار إلى أن الهجمات تُعَد ردا قاسيا على عمليات القتل التي ارتكبها التنظيم بحق الجنود الأميركيين في سوريا.

وأضاف ترامب أن "الحكومة السورية بقيادة رجل (في إشارة للرئيس السوري أحمد الشرع) يعمل جاهدا لإعادة المجد لسوريا تؤيد بالكامل عمليتنا العسكرية ضد تنظيم الدولة".

من جانبها، قالت الخارجية السورية، في بيان، إن دمشق تؤكد التزامها الثابت بمكافحة تنظيم الدولة، وضمان عدم وجود ملاذات آمنة له في البلاد.

وأضاف بيان الخارجية أن سوريا ستواصل تكثيف العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة في جميع المناطق التي يهددها، داعية الولايات المتحدة والدول الأعضاء في التحالف الدولي إلى دعم جهود دمشق في مكافحة الإرهاب.

قصف واسع

في وقت سابق، أفاد مراسل الجزيرة، نقلا عن مصدر أمني سوري، بأن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة شن -الجمعة- قصفا على مقار لتنظيم الدولة الإسلامية في عدد من المناطق وسط وشرق سوريا.

إعلان

وأضاف المصدر الأمني السوري أن المواقع المستهدفة توزعت ما بين بادية حمص (وسط) وريفي دير الزور والرقة (شرق).

بدورها، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أميركي، لم تسمه، أن القوات الأميركية استخدمت خلال عملية عين الصقر مقاتلات "إف 15″ و"إيه 10" ومروحيات أباتشي وصواريخ هيمارس.

كما نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أميركي أن القوات الأميركية نفذت مع قوات شريكة 10 عمليات أدت لمقتل أو اعتقال نحو 23 شخصا منذ هجوم تدمر.

وفي وقت لاحق أعلنت القيادة الوسطى الأميركية أنها استهدفت أكثر من 70 موقعا في وسط سوريا باستخدام المدفعية والطائرات والمروحيات، وأشارت لاستخدام أكثر من 100 ذخيرة دقيقة لضرب البنية التحتية التابعة لتنظيم الدولة بسوريا.

وجاءت الحادثة في منطقة تشهد وجودا ونشاطا لخلايا تابعة لتنظيم الدولة، الذي لا يزال ينفّذ هجمات مباغتة في البادية السورية الواسعة جنوب شرقي البلاد.

وتعمل القوات الأميركية في سوريا ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة، الذي تشكّل بقيادة الولايات المتحدة عام 2014، وانضمت إليه سوريا في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

يُذكر أن التحالف الدولي ينفّذ منذ تأسيسه عمليات عسكرية ضد تنظيم الدولة في سوريا والعراق بمشاركة عدد من الدول، وقد انضمت إليه سوريا لتصبح رسميا الشريك رقم 90.