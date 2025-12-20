أصاب جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت فلسطينيين اثنين بالرصاص والاعتداء بالضرب واعتقل 3 آخرين، في حملة اقتحامات شملت مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة.

وقد أفادت مراسلة الجزيرة بإصابة فتى فلسطيني واعتقال آخر خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية قراوة بني زيد شمال غربي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وأضافت المراسلة أن فتى يبلغ من العمر 16 عاما أصيب برصاصة في الرأس ووُصفت حالته بالخطرة، وفق ما أفاد به الهلال الأحمر الفلسطيني، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز خلال الاقتحام.

كما ذكرت أن بلدات كوبر ودير جرير ودير غسانة والمغير في محافظة رام الله شهدت اقتحامات مماثلة تخللتها مواجهات وإطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز المدمع.

مداهمات واقتحامات

وفي بلدة الزاوية غربي سلفيت داهمت القوات الإسرائيلية عددا من المنازل وعبثت بمحتوياتها واعتقلت شابا، كما اعتدت بالضرب على المواطن إياد عبد الحليم الذي نُقل إلى مركز طبي لتلقي العلاج، بحسب مصادر محلية.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد شقير نجل رئيس بلدية الزاوية بعد مداهمة منزل عائلته.

وفي جنوب الضفة، اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة الكرمل جنوبي الخليل، واعتقلت الأسير المحرر منتصر أبو عرام بعد دهم منزله، كما اعتقلت الشاب معاذ إبراهيم نصار من بلدة دورا جنوب غربي الخليل عقب تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ اقتحامات شبه يومية لمدن وبلدات الضفة الغربية، تتخللها اعتقالات وإصابات بذريعة ملاحقة مطلوبين.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة قتل الجيش الإسرائيلي ومستوطنون في الضفة الغربية أكثر من 1100 فلسطيني وأصابوا نحو 11 ألفا، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألف فلسطيني، وفق معطيات فلسطينية.