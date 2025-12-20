"اتفاق إخفاء النار".. عرس في غزة يتحول إلى مجزرة داخل مدرسة إيواء

تحول حفل زفاف في مدينة غزة إلى مجزرة جديدة، بعد أن استهدفت قذائف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة إيواء شرقي المدينة، كانت تؤوي نازحين تجمعوا للاحتفال بزواج اثنين من سكان المدرسة، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

ووقع القصف أثناء وجود أعداد كبيرة من النازحين داخل المدرسة، ليتحول مشهد الفرح إلى مأساة، وسط صعوبة وصول فرق الإسعاف إلى المكان نتيجة كثافة القصف. وأظهرت مقاطع متداولة مشاهد لأشلاء أطفال وضحايا، في حين سُمع مواطنون يرددون عبارات استنكار وغضب مما جرى.

"اتفاق إخفاء النار"

وعقب المجزرة، تصاعدت ردود الفعل على المنصات الرقمية، رصد بعضها برنامج "هاشتاغ" في حلقة (2025/12/19)، حيث استنكر مدونون استمرار الخروقات الإسرائيلية. وكتب أبو فارس تعليقا على الحادثة قائلا:

"لن يتحرك أحد لهذه الدماء في غزة بعد وقف إطلاق النار، كما لم يتحرك أحد قبلها". بواسطة أبو فارس

وفي السياق نفسه، قال تامر إن القصف أسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين، مضيفا:

"7 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين شرق مدينة غزة أثناء تجمعهم والاحتفال بزواج شخصين منهم، الاحتفال تحول إلى سيل من الدماء. وبالأمس شرق خان يونس، استهدف الجيش الإسرائيلي امرأة أثناء تفقدها منزلها، وحين حاول أربعة شبان إسعافها قتلوا جميعا، ولا تزال جثثهم ملقاة في الشارع". بواسطة تامر

بدوره، قال الصحفي محمد هنية في توضيح ميداني:

"الاحتلال قصف قبل قليل نازحين في مركز إيواء شرق مدينة غزة خلال إقامة عرس لأحد النازحين، هناك شهداء ومصابون يصعب الوصول إليهم حتى هذه اللحظة، فرح بين الركام تحول لمقبرة.. حال غزة الليلة". بواسطة محمد هنية

وفي قراءة أوسع لما جرى، كتب أحد المدونين معلقا على اتفاق وقف إطلاق النار:

"لم يكن هناك أي وقف لإطلاق النار، فالاتفاق بأكمله لم يكن سوى محاولة لإخفاء النار لا لإيقافها، الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني مستمرة بلا هوادة، وهم الآن يقصفون ما تبقى من مخيمات الاعتقال في غزة فقط لبث الرعب". بواسطة مدون

من جهتها، كتبت مدونة في تعليق مؤثر على الحادثة: