إيران تعدم شخصا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

نفذت إيران فجر اليوم السبت حكم الإعدام في شخص أُدين بالتجسس لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) في مدينة أرومية، بحسب ما ذكرت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية بالبلاد.

وقالت الوكالة إن "الجاسوس عقيل كاشاورز (27 عاما) اعتُقل خلال الحرب التي استمرت 12 يوما بين إيران وإسرائيل أثناء تصوير مبنى عسكري في مدينة أرومية، لكن عند تفتيش هاتفه المحمول تم العثور على رسالة واردة من رقم هاتف إسرائيلي ومن شخص يحمل اسم أوشر".

وأضافت الوكالة أن أجهزة المخابرات الإيرانية عثرت -خلال تفتيش الفندق الذي كان يقيم فيه كاشاورز- على مزيد من الوثائق التي تكشف ارتباطه بالموساد، ومنها دفتر مشفر يحتوي على أسماء بعض المؤسسات الأمنية وعناوينها.

وبحسب الوكالة القضائية، فقد بادر كاشاورز للتواصل مع أجهزة التجسس الإسرائيلية عبر الفضاء الافتراضي، وقدّم لها معلومات عن مستودع يُستخدم لإنتاج الصواريخ، وبعدها بدأ يتعاون رسميا مع الموساد الذي شجعه على إرسال المزيد من التقارير.

في المقابل، نقلت رويترز عن منظمة حقوق الإنسان الإيرانية -التي تتخذ من أوسلو مقرا لها- قولها إن "كاشاورز حُكم ‌عليه بالإعدام بتهم تتعلق بالتجسس لصالح إسرائيل بناء على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب".

وخلال الأشهر الأخيرة أعلنت السلطات الإيرانية تنفيذ سلسلة اعتقالات وأحكام بالإعدام بحق أشخاص أدينوا بالتجسس لصالح إسرائيل، كذلك أقر البرلمان الإيراني في أكتوبر/تشرين الأول الماضي قانونا جديدا يشدد العقوبات على المتهمين بالتعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية، ولا سيما الأميركية والإسرائيلية.

وشنت إسرائيل فجر 13 يونيو/حزيران الماضي بدعم ضمني من الولايات المتحدة هجوما واسعا على إيران سمته "الأسد الصاعد" قصفت خلاله منشآت نووية وعسكرية في مناطق مختلفة، واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين، كما استهدفت مقار مدنية وسيادية، منها مبنى التلفزيون الرسمي.

كما شاركت الولايات المتحدة الحليفة الرئيسية لإسرائيل في تلك المواجهات عبر تنفيذ غارات على منشآت نووية إيرانية، قبل أن يسري وقف لإطلاق النار بين الجانبين في 24 يونيو/حزيران الماضي.

وكشفت الحرب -التي استمرت 12 يوما- عن ثغرات أمنية في إيران، مع توالي عمليات اغتيال القادة والعلماء.

وتوعد المجلس الأعلى للأمن القومي آنذاك بإنزال أشد العقوبات -والتي تصل إلى الإعدام- بكل من يتعاون استخباريا أو يتجسس لصالح إسرائيل.