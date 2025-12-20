مبعوث بوتين يتوجه لمحادثات ميامي وزيلينسكي يرفض تقاسم الأراضي والموارد

أوكرانيا- من المقرر أن ينضم مبعوث روسي إلى محادثات حول أوكرانيا تستضيفها ميامي الأميركية، فيما صرح الرئيس الأوكراني السبت بأنه يريد التوصل لصفقة سلام وليس مستعدا لتقاسم الأراضي والموارد مع موسكو.

و قال مصدر روسي إن كيريل دميترييف المبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين سيتوجه إلى ميامي اليوم لعقد اجتماع مع المبعوثَين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

وكشف زيلينسكي أن واشنطن اقترحت اجتماعا أوكرانيا روسيا أميركيا في ميامي. لكنه أكد أنه لا توجد في الوقت الحالي اتفاقية سلام.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تعمل مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق سلام مستقر، لا إلى صفقة بشأن تقسيم الأراضي والموارد.

صيغة جديدة

يأتي ذلك بعد أن عرضت الولايات المتحدة صيغة جديدة محتملة لمحادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا بمشاركة مبعوثين أميركيين وربما أوروبيين.

وأوضح الرئيس الأوكراني أن كييف ستعلن موقفها من هذه الصيغة بمجرد أن يتضح ما إذا كانت نتائج المناقشات الثنائية مع المفاوضين الأميركيين التي استؤنفت أمس الجمعة إيجابية.

وفي حديثه إلى الصحفيين في كييف، لم يتطرق زيلينسكي إلى تفاصيل حول شكل الصيغة التي اقترحتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وكان آخر اجتماع رسمي مباشر بين وفدي أوكرانيا وروسيا في يوليو/تموز في إسطنبول، وأسفر عن عمليات تبادل للأسرى، من دون إحراز تقدم ملموس في مسار المفاوضات.

من جانبه، قال رئيس الوفد الأوكراني المفاوض رستم أوميروف إنهم اختتموا اجتماعاتهم في الولايات المتحدة مع الشركاء الأميركيين والأوروبيين، وإنه أطلع زيلينسكي على نتائج هذه الاجتماعات.

وأضاف أن الوفد اتفق مع الجانب الأميركي على اتخاذ خطوات إضافية ومواصلة العمل المشترك خلال الفترة القريبة المقبلة، دون أن يقدّم تفاصيل إضافية عن طبيعة هذه الخطوات.

رواية سخيفة

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أوضح الجمعة، مع بداية الجولة الجديدة من المحادثات، أن أي اتفاق لن يُفرض على أوكرانيا.

وقال في مؤتمر صحفي بواشنطن إن "هذه الرواية برمتها التي تقول إننا نحاول فرض شيء على أوكرانيا سخيفة. لا يمكننا إجبار أوكرانيا على إبرام اتفاق، ولا يمكننا إجبار روسيا على إبرام اتفاق. يجب أن ترغبا في التوصل إلى اتفاق".

وتسارعت خلال الأسابيع الأخيرة بعد نشر خطة إدارة ترامب، وتيرة المساعي الدبلوماسية لإنهاء النزاع، الذي سيدخل عامه الخامس في فبراير/شباط، من دون أن تُسفر عن وقف إطلاق نار.

وفي وقت سابق ألمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن قواته قد توقف ضرباتها على أوكرانيا لإتاحة المجال أمام أوكرانيا لتنظيم انتخابات رئاسية.

لكنّ زيلينسكي رفض هذا العرض قائلا "ليس بوتين من يقرر متى وبأي صيغة ستُجرى الانتخابات في أوكرانيا"، مؤكدا أيضا رفضه إجراء أي اقتراع في الأراضي التي تحتلها روسيا.

وشدد على أنه لا يمكن إجراء أي انتخابات في المناطق التي تحتلها روسيا، وأن عملية التصويت لا يمكن أن تتم إلا بضمان الأمن، مؤكدا أنه ناقش الأمر مع الأميركيين.