أمطار وثلوج وغبار.. تقلبات جوية في عدة دول عربية

شهدت دول عربية عدة حالة من التباين في الأحوال الجوية خلال يومي الجمعة والسبت، تراوحت بين هطول أمطار غزيرة وتساقط للثلوج وتشكل موجات غبارية، ويأتي ذلك بعد أيام من تقلبات حادة خلفت ضحايا وأضرارا مادية في المغرب وقطاع غزة.

ووفق البيانات الرسمية لمراكز الأرصاد الجوية في 12 دولة عربية، فمن المتوقع استمرار هذه التقلبات خلال الساعات المقبلة في مناطق متفرقة.

دول الخليج العربي

في منطقة الخليج العربي، سيطر الغبار والرياح النشطة على المشهد الجوي، حيث أصدر المركز الوطني للأرصاد في السعودية إنذارات باللونين الأصفر والبرتقالي، محذرا من رياح شديدة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية.

وفي الإمارات، توقع المركز الوطني للأرصاد تشكل سحب ركامية مع فرص لسقوط أمطار في مناطق محدودة، وهو ما أثر فعليا على حركة الملاحة الجوية، حيث أعلنت شركة "طيران الإمارات" إعادة جدولة بعض رحلاتها نتيجة الظروف الجوية السائدة.

وتزامنت هذه التحذيرات مع إعلانات مشابهة في قطر، حيث حذرت الأرصاد الجوية من تأثر البلاد بكتلة غبارية قادمة من شمال شرق شبه الجزيرة العربية، وذلك بعد يومين من أمطار غزيرة شهدتها البلاد مساء الخميس.

وفي الكويت والبحرين، أشارت تقارير الأرصاد إلى طقس بارد مع فرص لتكون الغبار وهبوب رياح قوية السرعة، في حين سجلت سلطنة عمان هطول أمطار متفرقة في مناطق عدة من البلاد.

الشام والعراق

أما في بلاد الشام والعراق، فقد غلب الضباب والانخفاض الملموس في درجات الحرارة على حالة الطقس، إذ حذرت المديرية العامة للأرصاد في سوريا من تشكل واسع للضباب فوق المرتفعات الجبلية، داعية المواطنين إلى تجنب السفر الليلي.

وفي فلسطين، أفادت الأرصاد الجوية بأن الجو سيبقى غائما وباردا خاصة في المناطق الجبلية، بينما توقعت هيئة الأنواء الجوية في العراق طقسا صحوا يومي السبت والأحد، على أن تبدأ زخات مطر خفيفة بالهطول اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

المغرب العربي ومصر

وفي دول المغرب العربي ومصر، برزت الثلوج والأمطار الرعدية كعنوان للطقس، حيث أعلنت هيئة الأرصاد المغربية عن تساقط الثلوج على المرتفعات التي يتراوح علوها بين 1500 و1700 متر، تزامنا مع أمطار رعدية قوية.

وفي تونس، أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي باستمرار تكاثر السحب الممطرة بغزارة في المناطق الشرقية للشمال والوسط.

أما في مصر، فقد حذرت هيئة الأرصاد المصرية من انخفاض درجات الحرارة وتشكل ضباب كثيف على الطرق السريعة المؤدية إلى شمال البلاد ووسط سيناء وشمال الصعيد، مما قد يعيق الرؤية الأفقية بشكل حاد.