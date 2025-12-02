أخبار|حريات|الكاميرون

وفاة المعارض الكاميروني أنيسيت إيكاني في السجن

(FILES) Cameroonian politician Anicet Ekane, director of the African Movement for New Independence and Democracy (MANIDEM) political party, looks before a press conference in Yaounde on July 19, 2025.
المعارض الكاميروني أنيسيت إيكاني زعيم حزب مانيديم (الفرنسية)
Published On 2/12/2025
آخر تحديث: 08:34 (توقيت مكة)

أعلن محامي المعارض الكاميروني أنيسيت إيكاني، زعيم حزب مانيديم صباح الاثنين 1 ديسمبر/كانون الأول وفاته أثناء احتجازه في مقر الأمانة العامة للدفاع بالعاصمة ياوندي.

ولم تتضح بعد الملابسات الدقيقة للوفاة، غير أن محاميه أكد أنها وقعت في "ظروف الاعتقال"، مما أثار موجة من التساؤلات والانتقادات في الساحة السياسية الكاميرونية.

وكان إيكاني قد أوقف في 24 أكتوبر/تشرين الأول، عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 من الشهر نفسه، والتي خلّفت أجواء متوترة واتهامات بالتزوير.

Anicet Ekane (C), politician and president of the MANIDEM party, greets the crowd on September 24, 2025 at a rally for candidate Issa Bakary Tchiroma (non seen), whom he is supporting in the October 12, presidential election.
أنيسيت إيكاني بين أنصاره (الفرنسية)

السلطات نسبت إليه دعمه العلني للمعارض عيسى تشيروما باكاري، الذي أعلن نفسه رئيسا منتخبا للبلاد، معتبرة أن هذا الموقف يشكل "تحريضا على العصيان الشعبي".

شخصية بارزة في المعارضة

ويُعد إيكاني من أبرز وجوه اليسار القومي في الكاميرون، وبرز خلال ما يُعرف بـ"سنوات الجمر" في تسعينيات القرن الماضي كأحد الأصوات الأكثر تشددا في مواجهة السلطة.

ورغم فترات من العزلة السياسية، ظل حاضرا كصوت نقدي بارز، وعاد مؤخرا إلى الواجهة بدعمه أولًا لموريس كامتو ثم لعيسى تشيروما في السباق الرئاسي الأخير.

تصميم خاص خريطة الكاميرون
خريطة الكاميرون (الجزيرة)

وكان حزب مانيديم قد حذّر قبل أيام من خطورة وضع إيكاني الصحي، متهما السلطات بمصادرة أجهزة طبية ضرورية لبقائه على قيد الحياة، بينها جهاز توليد الأكسجين، بعد أن وُضعت في سيارته المحتجزة لدى الحرس في مدينة دوالا منذ ليلة اعتقاله.

ووصف الحزب هذه الإجراءات بأنها "تهديد مباشر لحياة رئيسه"، محمّلا السلطات مسؤولية أي تدهور في حالته الصحية.

المصدر: الجزيرة + الصحافة الفرنسية

