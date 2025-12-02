وزير الدفاع النيجيري يستقيل لأسباب صحية

أعلن الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو قبول استقالة وزير الدفاع، الحاج محمد بدارو أبوبكر، الذي غادر منصبه بشكل فوري معللا قراره بدواع صحية.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة، بايو أونانوجا، في بيان صدر أمس الاثنين أن الوزير المستقيل وجّه رسالة مؤرخة إلى الرئيس، أعرب فيها عن رغبته في التنحي.

وأضاف البيان أن تينوبو ثمّن جهود أبوبكر خلال فترة توليه حقيبة الدفاع، وأكد أنه سيعرض اسم خلفه على مجلس الشيوخ في وقت لاحق من الأسبوع الجاري بعد استكمال المشاورات.

ويبلغ أبوبكر من العمر 63 عاما، وقد شغل منصب حاكم ولاية جيغاوا لولايتين متتاليتين بين عامي 2015 و2023، قبل أن يعيّن وزيرا للدفاع في أغسطس/آب الماضي.

وتأتي استقالته في توقيت حساس، إذ أعلن الرئيس النيجيري مؤخرا حالة طوارئ وطنية في المجال الأمني، وسط ترقب للكشف عن تفاصيل السياسة الجديدة التي تهدف إلى مواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة في البلاد، بما في ذلك نشاط الجماعات المسلحة وتصاعد عمليات الاختطاف وتنامي التوترات الداخلية.