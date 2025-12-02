نيجيريا تمنح اللجوء لمنافس إمبالو في انتخابات غينيا بيساو

أعلنت وزارة الخارجية النيجيرية منح اللجوء السياسي لفرناندو دياز، منافس رئيس غينيا بيساو المخلوع عمر سيسوكو إمبالو في انتخابات 23 نوفمبر/تشرين الثاني، الذي أطاح به انقلاب عسكري.

وكان دياز قد أعلن في 27 نوفمبر/تشرين الثاني فوزه بالانتخابات، متهمًا إمبالو بتدبير الانقلاب الذي أوقف العملية الانتخابية قبيل إعلان النتائج الرسمية.

وأوضح أنه نجا من محاولة اعتقاله يوم الانقلاب في مقر حملته في بيساو، وظل مختبئًا داخل البلاد حتى حصل على حماية نيجيريا.

وقال المتحدث باسم الخارجية النيجيرية، القاسم عبد القادر، إن القرار يهدف إلى منع تفاقم التوترات وتعزيز الاستقرار في غينيا بيساو وغرب أفريقيا، مؤكدًا أن الخطوة تستند فقط إلى اعتبارات السلام والأمن الإقليمي.

في المقابل، ذكرت مصادر أن إمبالو، الذي اعتُقل لفترة وجيزة يوم الانقلاب قبل أن يغادر إلى السنغال، وصل السبت إلى برازافيل حيث يعتزم الإقامة.

موقف "إيكواس"

وفي السياق، عقد وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لقاء مع السلطة العسكرية الجديدة في بيساو.

وقال وزير خارجية سيراليون، تيموثي موسى كابا، الذي ترأس الوفد، إن المحادثات كانت "مثمرة"، لكنه شدد على إدانة الانقلاب والدعوة إلى "عودة عاجلة للنظام الدستوري واستكمال المسار الانتخابي".

كما جدّد رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو، الرئيس الدوري لإيكواس، عبر منصة "إكس" دعمه الكامل لاستعادة الشرعية، في حين علّقت المنظمة عضوية غينيا بيساو في جميع مؤسساتها منذ الانقلاب.

من جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية المشكلة من قبل السلطة العسكرية أن اللقاء مع وفد إيكواس كان "مفيدًا للغاية"، مؤكدة استعدادها لمواصلة الحوار للتوصل إلى حل سريع للأزمة.