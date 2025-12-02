مصابون بخروقات إسرائيلية في غزة وغارات متواصلة جنوبي القطاع

أصيب فلسطيني اليوم الثلاثاء برصاص مسيّرة إسرائيلية في مدينة غزة، وسط إجلاء 5 إصابات وعشرات الأسر حاصرها الاحتلال شرق المدينة، في حين واصل الجيش الإسرائيلي استهدافاته خلف ما بات يعرف باسم الخط الأصفر جنوبي قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن فلسطينيا أصيب برصاص مسيّرة إسرائيلية في حي النصر بمدينة غزة، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفادت بأن مسيّرات إسرائيلية أطلقت قنابل مما أدى إلى نشوب حرائق بمنازل قرب مفترق "السنافور" شرق حي التفاح شرق مدينة غزة حيث يوسع الجيش الإسرائيلي حدود الخط الأصفر الذي جعل أكثر من 53% من مساحة غزة تحت سيطرة الاحتلال بحسب الاتفاق.

عاجل | طيران كواد كابتر يلقي قنابل على منازل الفلسطينيين محيط مفترق السنافور بحي التفاح شرقي مدينة غزة بالتزامن مع إطلاق نار كثيف. pic.twitter.com/6iDXGpLqJL — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 1, 2025

بدوره، أعلن الدفاع المدني في غزة عن تمكّن طواقمه من إخلاء 5 إصابات، بينهم سيدتان وطفلان، من منطقة مفترق السنافور.

كما أفاد، في بيان له فجر اليوم، بإجلاء عشرات الأسر التي حاصرها الاحتلال الإسرائيلي بنيران دباباته وطائراته المسيّرة، في حي التفاح.

ووقع إطلاق النار الإسرائيلي في مناطق سبق أن انسحب منها الجيش الإسرائيلي بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي محيط مفترق الشجاعية، فجرت قوات الاحتلال روبوتا مفخخا بمنطقة الشعف شرق مدينة غزة، كما نسفت مباني شمالي القطاع، وشنت غارات جوية على جباليا شمالا وقصفا مدفعيا على مخيم البريج وسط القطاع.

وجنوبي قطاع غزة، قالت وسائل إعلام محلية إن آليات الاحتلال أطلقت النيران شرقي خان يونس، في حين استهدفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية للمدينة.

وذكرت أن طيران الاحتلال شن غارات شرقي خان يونس في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأطلق طيران الاحتلال نيرانه بشكل مكثف تجاه مدينة رفح جنوب قطاع غزة فجر اليوم، وفق مصادر إعلام محلية.

وتواصل إسرائيل خروقاتها لوقف إطلاق النار الذي وقعته مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حيث ارتكبت منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نحو 591 خرقا، وقتلت أكثر من 357 فلسطينيا وأصابت 903 آخرين، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.