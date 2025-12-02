عاجل,
أخبار

مراسلة الجزيرة: قوات الاحتلال تفجر مبنى داخل مخيم جنين شمال الضفة الغربية

ترامب ومادورو
Published On 2/12/2025
|
آخر تحديث: 17:56 (توقيت مكة)

حفظ

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

إعلان