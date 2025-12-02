مادورو ردّا على التهديدات الأميركية: فنزويلا لا تريد سلام العبيد

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال تجمع حضره آلاف من مناصريه في كراكاس، الاثنين، إنه يرفض "سلام العبيد"، مشيرا إلى أن الانتشار العسكري الأميركي في منطقة الكاريبي يضع البلاد "على المحك" منذ 22 أسبوعا.

وتابع مادورو "نريد السلام، ولكن نريد سلاما مع السيادة والمساواة والحرية. لا نريد سلام العبيد، ولا سلام الاستعمار"، وذلك في حين يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقد اجتماع مع مجلس الأمن القومي لمناقشة الوضع في فنزويلا.

وتقول واشنطن إنها تحارب عصابات المخدرات، وقد نشرت لهذه الغاية منذ أغسطس/آب الماضي قوات عسكرية في منطقة البحر الكاريبي، بما في ذلك أكبر حاملة طائرات في العالم.

وقال مادورو "لقد عشنا 22 أسبوعا من عدوان يمكن وصفه بالإرهاب النفسي، 22 أسبوعا وضعتنا خلالها على المحك. لقد أظهر شعب فنزويلا حبه للوطن".

وقد أقر الرئيس الأميركي، الأحد، بأنه تحدث هاتفيا مع نظيره الفنزويلي، لكنه لم يذكر أي تفاصيل عما تمت مناقشته خلال هذه المكالمة.