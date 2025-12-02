ليلة عربية بامتياز في قطر… افتتاح كأس العرب يلفت الأنظار

حظي حفل افتتاح بطولة كأس العرب 2025 يوم أمس الاثنين في ملعب البيت بمدينة الخور، أحد أبرز أيقونات الملاعب العالمية في قطر، باهتمام واسع وإشادة كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط احتفاء بالهوية العربية الأصيلة ومستوى التنظيم المتميز للحفل.

وشهدت الافتتاحية حضورا جماهيريا لافتا، إلى جانب وفود رسمية ورياضية من مختلف الدول العربية، في أجواء جمعت بين التراث العربي والعرض البصري الحديث، باستخدام الإبهار الضوئي والطائرات المسيرة والمؤثرات التي ملأت فضاء الملعب.

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، عبر ناشطون عن إعجابهم بحفل افتتاح كأس العرب، الذي حمل قصة رمزية تتمحور حول قيم الوحدة والأمل في "البيت العربي الكبير".

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 6 دقائق جميلة جداً نشيد كل دولة عربية في الدوحة 🇶🇦♥️ افتتاح عظيم #كأس_العرب pic.twitter.com/j4R6Nxuu13 — AliB10 🇩🇪 (@alibayrnn) December 1, 2025

وأضافوا أن الحفل تميز بفكرة مبتكرة، نجحت قطر من خلالها في دمج الأناشيد الوطنية للدول العربية بأسلوب فني مميز، مما أضفى على المناسبة طابعا احتفاليا استثنائيا.

واعتبر مدونون أن الافتتاح جاء جميلا ومهيبا، مشيرين إلى أن قطر نجحت في جمع العرب في ليلة عبرت عن أن العروبة تتجاوز الحدود والخلافات، وأن مظاهر الوحدة والفخر بدت واضحة منذ اللحظات الأولى للحفل، وقبل انطلاق المنافسات داخل الملعب.

ووصف آخرون العرض بأنه استثنائي، مؤكدين أنه يعكس روح التلاقي العربي ويجسد حضور الهوية المشتركة في تفاصيل الافتتاح.

احتفال رشيق ومعبّر لحفل افتتاح كأس العرب في الدوحة..الشكر لكل القائمين على التخطيط والتنفيذ. pic.twitter.com/m7OjxEAwYN — Dr. Ahmed Abdulmalik (@abdulmalikahmd) December 1, 2025

وكتب أحد النشطاء: "احتفال رشيق ومعبّر.. الشكر لكل القائمين على التخطيط والتنفيذ".

وأضاف ناشط آخر: "ما شاء الله.. افتتاح جميل وغير مستغرب على الدوحة عاصمة الجمال والإبداع، ودك كل البطولات تصير في قطر".

ماشاء الله أفتتاح جميل لـ #كأس_العرب وغير مستغرب على #الدوحة عاصمة الجمال والابداع ، صراحة ودك كل البطولات تصير في #قطر ، 🇶🇦👏🏻 pic.twitter.com/CPENtE06pe — كويـتي حُـ ـر 🇰🇼 (@Kuwaity__7r) December 1, 2025

كما رأى مغردون أن الافتتاح ينسجم مع النهج الذي باتت قطر تعرف به في تقديم تجارب تنظيمية مبهرة، استكمالا للصورة التي رسختها خلال استضافتها مونديال 2022.

افتتاح مهيب لكأس العرب 2025 في دوحة الخير

🇶🇦 ❤️ قطر جمعت العرب في ليلة افتتاح ولا أروع

و أوصلت رسالة واضحة إن العروبة أكبر من الحدود وأقوى من أي خلاف في الدوحة رأينا وحدة،رأينا فخر، ورأينا بطولة تبدأ من خارج الملعب قبل داخله أهلاً بكل المنتخبات

أهلاً بلمة العرب

وأهلاً بكأس… pic.twitter.com/oqVufZKDaC — خليل البلوشي (@khalilalbalush1) December 1, 2025

ولفت مستخدمون إلى أن المزج المتقن للأناشيد الوطنية العربية في العرض أثر في مشاعرهم، وخلق حالة وجدانية خاصة أعادت التأكيد على الرمزية القومية التي حرص حفل الافتتاح على إبرازها.

افتتح كأس العرب في الدوحة بمزيج جميل يجمع الأناشيد الوطنية للدول العربية… مزيج أثار مشاعري القومية العربية التي أنتمي إليها بفخر، ومع كل الحرب وبشاعتها وخذلان القريب منا، فوالله لن أختار غيرها ولن أستبدلها بأي قومية في العالم. بعد قليل، مباراة تجمع الفريقين الوطنيين القطري… pic.twitter.com/jQHefLyCrs — Tamer | تامر (@tamerqdh) December 1, 2025

ورأى كثيرون أن هذا المزيج الموسيقي حمل رسالة موحدة، جسدت القاسم المشترك بين الشعوب العربية رغم ما تعيشه من أزمات وتحديات، معتبرين أن استحضار الهوية العربية بهذه الطريقة منح الافتتاح بعدا عاطفيًا تجاوز حدود المشهد الفني والبصري.

واختتم مدونون بالقول إن الحفل لم يكن مجرد استعراض فني، بل رسالة واضحة بأن الرياضة قادرة على تجاوز الحدود، وتعزيز قيم الوحدة والأمل والانتماء، لتظل البطولات الكبرى منصة للقاء العرب والتعبير عن فخرهم المشترك.